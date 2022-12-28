Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde neler konuşuldu, bundan sonra nasıl yol izlenecek?

28 Aralık 2022, 19:16 +03 Güncelleme 15 dakika önce

Ayşe Sayın | Ankara

Kaynak, dha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında dün akşam gerçekleşen buluşma, siyasi kulisleri hareketlendirdi. İki parti arasında “gerginlik ve tartışma” yaratan konuların ele alındığı görüşme sonrasında iki lider, “Altılı Masa’da sorun yok” mesajı verdi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre “iki lider artık sorun da oluşturan veya kamuoyunun beklediği konuları konuşmaya başladı ve bundan sonra da bu tür görüşmeler devam edecek.”

CHP ile İYİ Parti arasında bir süredir, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda medya üzerinden tartışmalar yaşanıyor.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesinin ardından yapılan Saraçhane Mitingi’ne Akşener’in katılımı CHP’de rahatsızlık yaratmış ve “rol çalma” arayışı olarak yorumlanmıştı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener’in bu olay üzerinden yaptıkları açıklamalar da gerilimi yükselten etkenler olmuştu.

Bu gelişmelerin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçen Pazar günü Akşener’i arayarak, görüşme isteğini iletti. Görüşme öncesinde Akşener ve Kılıçdaroğlu yakın kurmaylarına bilgi verdi.

Görüşmeye sinyal bozucuyla önlem

İki liderin görüşeceği bilgisi yakın ekibi tarafından basınla paylaşılırken, görüşme mekanı olarak, ilk Altılı Masa toplantısının gerçekleştiği Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel tesisi tercih edildi. İki liderin görüşmesinin sızmasına karşı da güvenlik önlemleri alındığı öğrenildi.

Bu çerçevede görüşme süresince, telefon sinyallerin engelleyen jammer cihazı çalıştırıldı, içeri telefon alınmadı ve iki liderin yemek yediği alana bitişik yerler de boşaltıldı.

Masada sıkıntı yok mesajı

Kaynak, Reuters

Görüşme öncesinde kurmaylarına bilgi veren iki lider, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na yönelik yargı kararı olmak üzere, iki parti arasında “sorun alanı” olarak görülen konuları ele aldı.

Görüşme sonrasında kulislerde yapılan ilk değerlendirmeler, görüşmenin “olumlu” geçtiği ve iki liderin “Altılı Masa’da sorun yok” mesajı verdiği yönünde oldu.

Görüşmede Akşener’in Saraçhane Mitingi’ne katılımı nedeniyle CHP içinden kendisine yöneltilen “rol çalma” eleştirilerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği belirtilirken, Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki görüş ayrılığına ilişkin tartışmaların da masaya yatırıldığı belirtiliyor.

‘Beklenen konular konuşulacak, daha sık bir araya gelinecek’

Gerek İYİ Parti, gerekse CHP kaynakları, iki liderin görüşmesi üzerinden “Masa dağılıyor mu?” tartışmalarından rahatsız.

Bir CHP kaynağı iki liderin daha önce de bir araya geldiği anımsatırken, seçim süreci yaklaştıkça “sorun alanlarının” daha net konuşulmaya başlanacağını ifade etti:

“Bu görüşmelerin yapılması doğal.. Daha önce de böyle görüşmeler oldu.

“Ancak beklenen konular ele alınmıyordu.

“Bu görüşmede bunlar ele alınmaya başladı.

“Bundan sonra da buna benzer görüşmeler daha sık yapılacak görünüyor adaylık konusu dahil, beklenen tüm konuların konuşulmaya başlandığı bir döneme girildi.”

Kulislerde, özellikle aday belirlenme sürecinde, Altılı Masa’da liderler arasında ikili görüşmelerin olabileceği, aday isminin de bu ikili görüşmelerdeki eğilime göre sunulacağı ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu ile Akşener uzlaşmadan da bir aday isminin masaya gelmeyeceği, bu nedenle de ikilinin önümüzdeki süreçte bu konuda görüşme yapmasının sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.

‘Niye dağılsın Altılı Masa?’

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Altılı Masa

Akşener gazeteci Murat Yetkin’e yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun aldığı cezanın ardından iki parti arasında sorun olan açıklamaların ele alındığını ifade etti.

Akşener, “İmamoğlu’nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener’in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım” sitemini dile getirirken, “Benim gidişim orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana” ifadelerini kullandı.