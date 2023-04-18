İtalya’da bir kişiyi öldüren ayı yakalandı; akıbetini mahkeme belirleyecek

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Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



17 dakika önce

İtalya’da bir kişiyi öldüren ve yaklaşık iki haftadır aranan bir ayı tuzakla yakalandı.

5 Nisan’da, kuzeydeki Trentino bölgesinde ormanlık alanda koşu yapan 26 yaşındaki Andrea Papi, ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Papi, İtalya’da modern zamanlarda bir ayı tarafından öldürüldüğü bilinen ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

Olay sonrası Trentino-Alto Adige Bölge Başkanı Maurizio Fugatti, Papi’ye saldıran ayının öldürülmesi yönünde karar aldı.

Ancak hayvan hakları eylemcilerinin tepkisini çeken bu karar daha sonra idari mahkeme tarafından durduruldu. Ayının kaderinin 11 Mayıs’ta yine mahkeme kararıyla belirlenmesi bekleniyor.

Mahkemenin JJ4 ile ilgili kararı beklenirken ayının bu gece yakalandığı haberi geldi.

Meyveli bir tuzak sayesinde yakalanan ayı, aynı bölgedeki Casteller dağ faunası koruma merkezine götürüldü.

17 yaşındaki dişi ayı JJ4 yakalandığında üç yavrusuyla birlikteydi. Anne ayı yakalandıktan sonra iki yaşındaki yavruların doğaya salındığı açıklandı.

JJ4, gittikçe azalan boz ayı nüfusunu artırma amaçlı bir Avrupa Birliği projesi kapsamında 2000 ve 2001’de Slovenya’dan İtalya’ya getirilen iki ayının yavrusu.

JJ4 bu kod adı, Joze ve Jurka adındaki ebeveynlerinin baş harflerinden alıyor.

Trentino-Alto Adige Bölge Başkanı Maurizio Fugatti, ‘’Life Ursus’’ isimli AB projesi kapsamında bölgedeki ayı sayısının 50’ye çıkarılması amaçlanırken bugün bu sayının 100’ü aştığını söyledi.

Fugatti, “Life Ursus projesi aslına dönmeli. Bugün Trentino’da 100’den fazla ayı var, bu bölgenin kaldıramayacağı bir sayı. En azından yarısı başka bir yere transfer edilmeli” dedi.