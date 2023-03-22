Mesut Özil futbolu bıraktı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Özil, Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nı kazandı

56 dakika önce

Almanya Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası'nı kazanan, Real Madrid, Arsenal ve Fenerbahçe gibi takımların formasını giymiş Mesut Özil, 34 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Özil, sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada yaşadığı son sakatlıkların bu kararı almasında önemli bir etken olduğunu söyledi.

FIFA, Özil'in sosyal medya paylaşımına cevap vererek, gelecek hayatında başarılar diledi.

Futbola Westfalia 04 Gelsenkirchen altyapısında başlayan Özil, sonrasında sırasıyla Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giydi.

Mesut Özil, 15 Ekim 1988'de Alman futbolunun en önemli kulüplerinden Schalke 04 ile bilinen Gelsenkirchen'de doğdu. Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Hışıroğlu köyünden olan ve Almanya'ya 1970'li yıllarda göç eden işçi Mustafa-Gülizar Özil çiftinin ikinci oğluydu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Werder Bremen ile 108 maça çıkan Özil, 16 gol ve 54 asistlik performans sergiledi

Futbola henüz 7 yaşında Westfalia 04 Gelsenkirchen'te başladı. Teutonia Schalke-Nord, Falke Gelsenkirchen ve Rot-Weiss Essen'den sonra 2005'te henüz 17 yaşındayken babasının da ısrarıyla Schalke 04'e geçti Mesut Özil.

Ancak ofansif bir orta saha oyuncusu olarak Gelsenkirchen takımı Schalke 04'te değil, Werder Bremen'de parladı. Bu takımda iki sezonda 71 maçta, 13 gol attı. 2009'da Almanya Kupası'nı ve Almanya Süper Kupası'nı kazandı,

Werder Bremen aynı yıl İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde ise Shaktar Donetsk'e uzatmada 2-1 mağlup oldu.

Ancak o sezonki müthiş performansı Mesut Özil'e, Avrupa'nın en başarılı kulübü Real Madrid'in kapılarını açtı. Werder Bremen, 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Mesut'u 18 milyon Euro'ya İspanyol devine sattı.

Mesut Özil'in Werder Bremen formasıyla 2 sezonda toplam 108 maçta yaptığı asist sayısı 55'ti.

Mesut Özil, imza töreninde o dönem takımı çalıştıran ünlü teknik direktör José Mourinho'nun ısrarı üzerine İspanyol devine gitme kararı aldığını belirterek, "Real Madrid'de forma giyecek ilk Türk olduğum için mutluyum" demişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Özil 2010 yılında Real Madrid'e transfer oldu

Real Madrid’e transferiyle birlikte kariyerinde de büyük bir sıçrama yaşayan Özil, İspanyol takımıyla çıktığı 159 maçta 27 gol ve 81 asistlik performans sergiledi.

2013 yazında takımdan ayrılması da beklenmiyordu.

Ancak o dönem menajeri de olan babasının Real Madrid Başkanı Florentino Perez'le yaptığı görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından transferin son gününde Arsenal ile sözleşme imzaladı.

İngiliz kulübü Mesut için Real'e 42,5 Milyon Sterlin (47 Milyon Euro) ödedi ki, bu Arsenal'in tarihinde bir futbolcu için ödediği en yüksek bonservis bedeliydi.

Mesut Özil böylece 3 kulübün bonservisi için ödediği toplam 70 Milyon Euro ile "tüm zamanların en pahalı Alman futbolcusu" ünvanının sahibi oldu.

Onu uzun süredir istediği bilinen Menajer Arsene Wenger'in yönetiminde Arsenal'deki ilk iki sezonunda İngiltere Federasyon Kupası'nı kazandı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Mesut Özil ve dönemin Arsenal menajeri Arsene Wenger

Özil, Londra ekibinde de 254 maçta 44 gol ve 79 asist kaydetti.

2009 yılında Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nı kazanan Almanya'nın yıldızı olan Mesut Özil'in, A Milli Takım'da forma giymesi için Türkiye'den de davet aldığı biliniyor.

Mesut ise o yıl "Kendimi bir Alman gibi hissediyorum" diyerek tercihini Panzerlerden yana kullanmıştı. Bu kararı sonrası resmi internet sitesini, yoğun hakaret mesajları geldiği gerekçesiyle bir süre kapatmıştı.

Mesut'un Almanya formasıyla 2010'da dünya üçüncülüğü, 2014'te ise dünya şampiyonluğu var. 2010'da Almanya'nın Türkiye'yi 3-0 yendiği maçta attığı gole ise sevinmemişti.

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasıyla sonuçlanan olaylar zincirinin ilk halkası ise Mayıs ayında İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da yaptığı görüşme ve çektirdiği fotoğraftı.

Kaynak, Getty Images

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik siyasi eleştirilerin sıklıkla dile getirildiği Almanya'da, Mesut Özil'in bu tavrı tepki çekti.

Ancak Almanya Dünya Kupası'nda son 80 yılın en kötü sonucunu alıp turnuvaya ilk turda veda edince ona yönelik eleştiriler daha da arttı.

Ardından sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir açıklama ile Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararını kamuoyuna duyurdu.

Yıldız futbolcu açıklamasında bu süreçte Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in çok profesyonelce davrandığını ve kendisini dinlediğini; Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw ve Almanya Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoof'un da kendisini savunduklarını da vurguladı.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'i eleştirirken kullandığı şu sözler ise dikkat çekiciydi:

"Bana ırkçılık ve saygısızlık yapıldığı hissindeyim."

Türkçeye de çevrilen "Futbolun Büyüsü" adlı kitapta hayat hikayesini anlatan Mesut Özil, Hürriyet gazetesine verdiği mülakatta, "Evde Türk kültürüyle büyüdük. Dışarıda, okulda, futboldaysa Alman kültürüyle. Böyle olunca ortaya benim gibi bir adam çıkıyor" demişti.

Kaynak, Getty Images

Arsenal’deki son döneminde uzun süre forma giymeyen Özil, çocukluğundan beri taraftarı olduğunu söylediği Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere Türkiye’ye geldi.