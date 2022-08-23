İngiltere'de enerji krizi: Sektör acil durum senaryolarına hazırlanıyor, hükümet 'Risk yok' diyor

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23 Ağustos 2022, 14:34 +03 Güncelleme 20 dakika önce

İngiltere'de enerji sektöründe, kış aylarında meydana gelebilecek krize hazırlanmak için acil durum senaryoları test ediliyor. "Enerji tatbikatının" kapsamı bu yıl genişletildi. Hükümet yetkilileri ise kış aylarında doğal gaz kullanımında sorun yaşanmayacağını söylüyor.

Ülkede her yıl kış ayları öncesi hükümet kurumları, denetim şirketleri ve büyük enerji firmaları, "enerji tatbikatı" düzenliyor. Bu kapsamda ülkede doğal gaz tedariğinin kesilmesi ve depoların boşalması durumunda yaşanabilecek acil durum senaryoları incelenecek, enerjide tasarruf opsiyonları araştırılacak ve standart olarak değerlendirilen iki günlük kesinti olasılığı dört güne yükseltilecek.

Enerji sektörü temsilcileri, bazı senaryolarda uygulanan değişikliklerin önümüzdeki aylarda enerji faturalarında beklenen artış ve öngörülen enerji krizinden kaynaklandığını düşünüyor.

Hükümet yetkilileri ise "tatbikatın" standart bir süreç olduğunu söylüyor.

Ancak BBC'nin araştırmasına göre İşletme, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, Haziran ayı sonuna kadar enerjide tasarruf opsiyonlarını hiçbir şekilde değerlendirmedi.

Fransa ve Almanya gibi Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya'nın enerjiyi kesmesi durumunda alınacak önlemler için strateji oluştururken, enerji uzmanları İngiltere'nin bu konudaki rahat tutumunu şaşırtıcı buluyor.

Ağustos 2022'den Mart 2023'e kadar bazı AB ülkeleri doğal gaz kullanımlarını yüzde 15 oranında azaltmayı hedefliyor.

Ancak İngiltere Enerji Bakanlığı, "Ülkenin dünyadaki en güvenilir enerji sistemlerinden birine sahip olduğunu ve birçok AB ülkesinden farklı olarak Rusya'dan gelen enerjiye bağımlı olmadığını" vurguluyor.

Bakanlık, "İngiltere'de hiçbir hanenin, işletmenin veya endüstrinin kış aylarında ihtiyaç duyduğu elektrik ve doğal gazı kullanmakta zorluk yaşamayacağını" belirtiyor.

'Tüketiciler dramatik, felaket bir kış ile karşı karşıya'

İngiltere'de elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın şimdiden tüketiciye yansımaya başladığı söyleniyor.

Kış aylarında büyük bir hızla yükselmesi beklenen enerji faturalarının çok sayıda kişiyi etkilemesi bekleniyor, hükümete ek destek çağrıları yapılıyor.

Guardian gazetesi, İngiltere'deki ailelerin üçte ikisinin önümüzdeki aylarda enerji faturalarını ödemekte zorlanacağını yazdı. Bu 18 milyon hane, yani yaklaşık 45 milyon kişi anlamına geliyor.

İngiltere'de enerji tedarikçisi EDF adlı şirketin Müşteri Hizmetleri Müdürü Philippe Commaret, tüketicilerin "dramatik, felaket bir kış" ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

İskoçya'daki Strathclyde Üniversitesi'nde Elektrik ve Elektronik Mühendis olan Prof. Keith Bell, kış aylarında "büyük çaplı endüstriyel tüketicilere doğal gaz tedariğinin kısmen kesilmesi, ihtimaller arasında tutulması gereken bir senaryo" olduğunu söyledi.

Bell, geçtiğimiz yıl enerjisinin yüzde 38'ini ithal eden İngiltere'nin dışarıdan gelen doğal gaza bağımlı olduğuna ve ülkede yeterli depolama alanı bulunmadığına dikkat çekti.

İşçi Partisi'nden Net Sıfır ve İklim Krizi sorumlusu ve partinin eski liderlerinden Ed Miliband, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin ortaya koyduğu politikaların "faturaları düşürmeyeceğini ve ülkenin enerji güvenliliğini savunmasız bir hale getirdiğini" söyledi.