Kahramanmaraş depremi: Suriye'de ölü sayısı 1600'ü geçti

Yazan, Kathryn Armstrong

Unvan, BBC News

48 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İdlib

Kahramanmaraş depremlerinin Suriye'de yol açtığı yıkımın bilançosu ağırlaşıyor.

Suriye Sağlık Bakanlığı Suriyeli arama kurtarma ekibi Beyaz Baretliler'e göre ölü sayısı 1600'ü geçti. 3.500 kişinin de yaralandığı haber veriliyor.

Savaşta büyük yıkıma uğrayan Halep, depremde en fazla zarar gören kentlerden biri.

Kurtarma ekipleri çok sayıda binanın hasar gördüğünü ya da yıkıldığını, insanların göçük altında kaldığını söyledi.

Bölge, sivil savaşta yerinden edilmiş milyonlarca mültecinin yaşadığı bir yer.

Kuzey Suriye'nin yönetimi hükümet, Kürt liderliğindeki kuvvetler ve muhalif gruplar arasında bölünmüş durumda.

Depremden önce bölgede dondurucu soğuk, alt yapı sorunları ve kolera salgını gibi sorunlarla başa çıkılmaya çalışılıyordu.

Halep'te yaşayanlar Reuters'a, ya evlerinin yıkıldığını ya da depremlerin devam etmesinden korktuklarını, kalacak yerlerinin olmadığını söylüyor.

Beyaz Baretliler'in sözcülerinden biri kuzeybatı Suriye'yi bir "felaket bölgesi" olarak tanımlıyor. Göçük altında kalan aileler olduğunu anlatıyor.

Cinderes'te yaşayan bir kişi AFP'ye ailesinden 12 kişiyi deprem nedeniyle kaybettiğini söyledi.

Kaynak, Getty Images

Başka bir Cinderes sakini ise akrabalarının enkaz altında olduğunu anlattı, "Seslerini duyuyoruz, hala hayattalar, ancak onları dışarı çıkarmanın bir yolu yok. Onları kurtaracak kimse yok. Hiçbir makine yok."

Hükümetin kontrol ettiği bölgede, ordu ve gönüllü öğrenciler dahil ülkenin tüm acil durum ekipleri seferber edildi. Ancak BBC İzleme Servisi'nden Orta Doğu uzmanı Hesham Shawish, onların yıkımla başa çıkabilecek seviyede olmadığını söylüyor.

Suriye hükümeti, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerinden, Uluslararası Kızıl Haç ve insani yardım kurumlarından uluslararası destek talebinde bulundu.

Hükümetin İsrail'den yardım istendiği yönündeki iddialarsa reddedildi. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar'ın içinde bulunduğu çok sayıda ülke yardım göndereceğini duyurdu.