Avustralya'da beş gün ormanda mahsur kalan kadın, yanındaki bir şişe şarabı içerek sağ kadı

Kaynak, Victoria Polisi

bir saat önce

Avustralya’da ormanda kaybolan bir 48 yaşındaki bir kadın, şeker yiyerek ve yanındaki bir şişe şarabı içerek beş gün boyunca hayatta kalmayı başardı.

Victoria eyaletinde aracıyla kısa bir gezinti için yola çıkan Lillian Ip yanlış bir dönüş yapmasının ardından çıkmaz yola girdi ve aracı çamura saplandı.

Kendisi alkol kullanmayan Ip’ın arabasında hediye etmek için taşıdığı bir şişe şarap vardı.

Beş gece mahsur kalan Ip geçen Cuma günü havadan arama yapan acil durum hizmetleri tarafından bulundu.

Ip, bir televizyona yaptığı açıklamada “İlk aklıma gelenler su ve bir sigara oldu. Tanrıya şükür beni bulanlar içindeki bir kadın polisin sigarası vardı” dedi.

Ip ayrıca “Orada öleceğimi düşündüm. Cuma günü vücudum tamamen tükenmişti. Vazgeçmek üzereydim” dedi.

Sağ bulunma umudunu kaybedip, bir veda mektubu da yazan Ip, en yakın yerleşim birimine 60 kilometre mesafede bulundu ve sağlık sorunları nedeniyle yürüyemediği için aracında kaldığı belirtildi.

Kadının yanında birkaç parça çikolata ve şeker vardı, ancak hiç su yoktu.

Polis yetkilisi Martin Torpey, “Lillian’ın yanındaki tek sıvı, annesine hediye etmek için aldığı bir şişe şaraptı. Aracının yanında kalarak en doğrusunu yaptı ve böylece polisin kendisini bulması kolaylaştı” dedi.