Yapay zeka ile üretilen Trump'ın 'tutuklanma' fotoğraflarının sahte olduğunu nasıl anlarsınız?

Kaynak, Truth Social Fotoğraf altı yazısı, Trump, Perşembe günü sahibi olduğu sosyal medya platformunda, dizlerinin üzerine çöküp dua ettiği bir yapay zeka görseli paylaştı

Yazan, Kayleen Devlin ve Joshua Cheetham

Unvan, BBC News

22 dakika önce

Yapay zeka araçları tarafından üretilen ve sahte bir şekilde Donald Trump’ı resmeden görseller geçen hafta sosyal medyada dolaşıma girdi.

Eski ABD Başkanı, porno yıldızı Stormy Daniels'e yaptığı 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınabileceğini iddia etmişti.

Yapay zeka ile üretilen görsellerin pek çoğu da gerçekleşmemiş bu olayı betimledi. Trump’a yönelik bir suçlama henüz atfedilmiş değil.

Trump Perşembe günü yapay zeka ile üretilmiş ve diz çöküp dua ettiği bir fotoğrafını sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social’de de paylaştı.

Peki, yapay zeka ile üretilmiş bir fotoğrafı gerçeğinden nasıl ayırt edersiniz?

Kaynak, Twitter Fotoğraf altı yazısı, Trump'ın boynuna odaklanırsanız, kafanın fotoğrafa daha sonradan yerleştirildiğini göreceksiniz.

Bir şeyler yanlış mı görünüyor?

Yukarıdaki gibi internette dolaşan bu görseller hiper gerçek, ya da başka bir deyimle, gerçeği abartan bir halde görünüyor. Anlık fotoğraflardan ziyade sahnelenmiş sanatsal çekimler gibi duruyor.

Daha yakından bakmanız durumunda da bir şeylerin doğru olmadığını anlamak mümkün.

Görselin ortasına bir göz atalım. Trump’ın kolu çok kısa, soldaki polis memuru insan elinden çok pençeye benzeyen bir şey tutuyor.

Benzer şekilde Trump’ın boynuna baktığınızda, kafanın fotoğrafa daha sonradan yerleştirildiğini görmek mümkün.

Yapay zeka uzmanı ve aynı zamanda BBC radyoda program yapan Henry Ajder, mevcut teknolojinin belirli vücut kısımlarını, özellikle de elleri resmetmede pek iyi olmadığını söylüyor.

Ajder, fotoğrafı büyütmeniz durumunda, parmak sayısı gibi tutarsızlıkların görülebileceğini ifade ediyor.

İnsanlar ne diyor?

Trump herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalır ve gözaltına alınırsa bu haber bütün dünyada manşetlerde yerini alır.

Eski devlet başkanının bir şekilde polisten kaçmasının da medyayı telaşa sürükleyeceğini söylemek mümkün.

Birkaç haber sitesini basitçe kontrol etmek, Trump’ın tutuklanmadığını, hatta suçlanmadığını -en azından şimdilik- size hızlıca gösterebilir.

Üzerinde düşünülmesi gereken diğer mesele de görsellerin hangi bağlamda paylaşıldığı. Bunları kimler hangi amaçla paylaşıyor?

Ajder, insanların fotoğrafların doğru olup olmadığını kontrol etmeseler bile, siyasi görüşleri nedeniyle sık sık paylaştığını belirtiyor.

“Nancy Pelosi’nin sesini sarhoş olmuş gibi göstermek için yavaşlatıldığı kötü ve yavan örneklere de şahit olduk. Çok yavan bir manipülasyondu bu. Yine de birçok insan buna aldandı - ya da en azından inanmak istedi.”

Kaynak, Eliot Higgins Fotoğraf altı yazısı, Resmin ortasında yüzü bulanık olan bir kişiyi görebilirsiniz

Garip detaylar

Fotoğraflara daha yakından bakıldığında, daha şüpheli ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Doğal olmayan cilt tonları ve mumsu veya bulanık yüzler, görüntünün sahte olduğunun güçlü belirtileri.

Yukarıdaki görselde, resmin ortasında yer alan bir kişinin suratının ne kadar bulanık olduğu belli. Trump’ın saçları ise fotoğrafta suratına odaklanmışken, bulanık duruyor.

Kaynak, Eliot Higgins Fotoğraf altı yazısı, Fotoğrafa daha yakından baktığınızda, daha fazla şüpheleneceğiz detayları görebiliyorsunuz

Yapay zeka teknolojisi gözlerin doğru tasvirinde henüz ustalaşmış değil.

Yukarıdaki görselde polis memurlarının Trump’ı kovaladığı görülüyor. Ancak tamamen başka yönlere doğru bakıyorlar. Kovalamaya rağmen, odak durumdalar.

Sorun büyüyor mu?

Yapay zeka uzmanları, sahte görsellerin “yeni bir şey olmadığını” ancak gelişimdeki hızının ve yanlış kullanım olasılıklarının endişe verici bir şey olduğunu söylüyor.

Dijital içerik analiz şirketi Truepic'ten Münir İbrahim, “Sentetik içerik hızlı bir şekilde gelişiyor ve gerçek ile sahte içerik arasındaki farkı çözmek giderek zorlaşıyor"