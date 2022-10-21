E﻿rdoğan'dan 'TSK kimyasal silah kullandı' iddialarına tepki: Tazminat ve ağır ceza davaları açarak üzerine gideceğiz

Kaynak, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı

21 Ekim 2022, 13:52 +03 Güncelleme bir saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı "kimyasal silah kullandığı" yönünde ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. Erdoğan, tazminat ve ağır ceza davaları açarak iddiaları dile getirenlerin üzerine gideceklerini söyledi.

K﻿onuyu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüştüğünü belirten Erdoğan, "Arkadaşlar hemen süratle davaları açtılar ve bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız" dedi.

"Silahlı Kuvvetlerimizin bugüne kadar kimyasal silah kullanmak gibi bir taksiratı yoktur. Attığı bütün adımları uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa bu çerçevede atmıştır ve bu çerçevede atmaya da devam edecektir" diye konuşan Erdoğan, söz konusu iddiaları dile getirenler için şu ifadeleri kullandı:

"﻿Bu, bunların namussuzluklarındandır, ahlaksızlıklarındandır. Bunlar ilk defa da bu iftiraları atıyor değiller. Bunlar densizdir, bunlar ahlaksızdır. Ordumuza hep attıkları çamur budur. Çamur at, tutmazsa iz bırakır diye düşünüyorlar."

'Ermenistan’ın bu tarihi fırsatı değerlendirmesini bekliyoruz'

Cumhurbaşkanı E﻿rdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşması imzalamasının bölgenin normalleşmesi için önemli olduğu vurguladı.

Erdoğan, "Biz tüm samimiyetimizle Ermenistan’ın bu tarihi fırsatı değerlendirmesini bekliyoruz" dedi, Türkiye'nin de Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için katkı yapacağını söyledi.

'Tahıl sevkiyatı anlaşmasıyla ilgili bir mani söz konusu değil'

E﻿rdoğan, Karadeniz tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili olarak, "Herhangi bir mani söz konusu değil" dedi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerde de bu izlenimi edindiğini söyledi.

E﻿rdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak ise şu yorumu yaptı:

"Sayın Putin’in de şu anda geçmişe göre çok daha yumuşak, çok daha görüşmelere açık olduğunu gördüm. Dün Zelenskiy ile yaptığım görüşmede onda da böyle bir tıkanmanın olmadığını, onun da bu işi aşmaktan yana olduğunu hissettim. Umutsuz değiliz.

"Temennimiz odur ki iki lideri de bir araya getirmek suretiyle yola barış için devam edelim. Çünkü her iki tarafın ciddi kayıpları oluyor. İnanıyorum ki barışın kaybedeni olmayacaktır."

Erdoğan, İ﻿sveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ile ilgili bir soruya ise "İsveç’in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza 'Randevu verin, gelsin' dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz. Bizim bu noktadaki düşüncemiz değişmedi" dedi ve ekledi:

"Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez. Şu andaki yeni başbakanın yaklaşım tarzı, terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır" dedi.

'Aile kavramını başörtüsü meselesiyle ilgili çalışmanın içerisine alacağız'

Cumhurbaşkanı E﻿rdoğan, AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye ve eşine çocuk yapma konusunda "Sayıları artırmak lazım, bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var" demesinin ardından yapılan yorumlarla ilgili bir soıuya ise "Ben her zaman açık açık en az 3 çocuk diyorum zaten. Bu benim gizli bir politikam değil ki. Onların istismarına cevap yetiştirmeye de gerek yok" yanıtını verdi.

Erdoğan, "başörtüsüne anayasal güvence" verilmesine ilişkin anayasa değişikliği teklifinde gelinen son noktayla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"﻿Biz aile kavramını inşallah bu başörtüsü meselesiyle ilgili çalışmanın içerisine alacağız. Arkadaşlarımızla gerek ilgili kamu görevlileri gerek akademisyenlerle geniş bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı da arkadaşlarımız nihayete erdirdiler. En son dün akşam da bana sundular, gördük, baktık. Kısa zamanda bunu da kamuoyuna inşallah sunacağız."

'1 milyon 170 bin konut teslim edildi'

Erdoğan yakın zamanda ortaya konulan Sosyal Konut Projesi'yle ilgili olarak da, "Şu an itibarıyla bizim sadece TOKİ’de bitirip sahiplerine teslim ettiğimiz konut sayısı yaklaşık 1 milyon 170 bin. Yapılmakta olan demiyorum, bitirip de sahiplerine teslim ettiğimiz..." dedi ve ekledi: