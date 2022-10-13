Irak parlamentosu roket saldırıları altında yeni cumhurbaşkanını seçti
Irak parlamentosu başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi hedef alan roket saldırılarına karşın ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçti.
78 yaşındaki Iraklı Kürt Abdül Latif Raşid, cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan rakibi Berham Salih'ten açık ara daha fazla oy alarak Irak'ın yeni cumhurbaşkanı oldu.
2003-2010 yıllarında Irak'ın su kaynakları bakanı olarak görev yapan Raşid'in ilk icraatı olarak Mustafa El Kadimi'nin yerine geçecek olan başbakan adayını açıklaması bekleniyor.
Böylece krizlerin pençesindeki ülkenin yeni bir hükümetin işbaşına gelmesiyle nefes alması umuluyor.
Başbakanlık için adı geçen isimler arasında 52 yaşındaki Muhammed Şia al Sudani de var.
Al Sudani'nin ismi Temmuz ayında ilk ortaya atıldığında, başlıca Şii rakibi Muktada es-Sadr'ın yandaşlarının şiddetli protestoları söz konusu olmuştu.
Sadr yanlıları Yeşil Bölge'ye girmiş ve parlamentoyu basmıştı.
Irak parlamentosu yeni cumhurbaşkanını seçmeye çalışırken, parlamento binasının da bulunduğu Yeşil Bölge'ye dokuz Katyuşa roketi saldırısı düzenlendi.
Güvenlik yetkilileri olayda en az 10 kişinin yaralandığını belirtti.
ABD'nin Irak Büyükelçisi Alina Romanowski Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı ve "Irak halkının aralarındaki siyasi farklılıkları ve husumetleri barışçıl yollarla gidermeye çalışmaları gerektiğini" belirtti.
Romanowski, "Bu tür saldırılar demokrasinin altını oyuyor ve Irak'ı bitmek bilmez bir şiddet sarmalının içine hapsediyor," ifadelerini kullandı.
Irak'ta genel seçimlerin üzerinden bir yılı aşkın süre geçmiş olmasına karşın yeni hükümet kurulamadı.
Ülkede işsizlik, yolsuzluk, çöken altyapı ve iklim değişikliğinin sonuçları acil çözüm bekleyen başlıca sorunlar olarak görülüyor.