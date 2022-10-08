Ukrayna sosyal medyası, Putin'in nükleer tehdidiyle,'grup seks' çağrısı yaparak dalga geçti

42 dakika önce

Diana Kurişko - BBC Ukraynaca servisi

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Dünya nükleer silah kullanımı olasılığını tartışıyor. Bu tehdidin en yakından ilgilendirdiği Ukrayna’da ise azımsanmayacak sayıda genç bu kıyamet senaryosuna karşı mizahi bir tutum alma yolunu seçti. Kıyamet temalı bir seks partisi planına onbinlerce genç katkı veriyor.

Seks partisinin mottosu da, “Eğer bunlar son anlarımız olacaksa o anları neden aşk yaparak geçirmeyelim?” şeklinde.

Dahası Ukrayna sosyal medyasında olası etkinlikle ilgili çok sayıda görsel (meme) paylaşılmaya da başladı.

Sosyal medya kanallarında Kiev manzaralı Şiçekavitsiya Tepesi mekan olarak belirlendi.

Bu tepenin adı Kiev’in efsanevi kurucuları olan Kyi, Shchek ve Hori kardeşlerden geliyor ki bu mekan her dönem mitolojik kimliği ile anıldı.

Facebook’ta doğan fikir hızla ivme kazandı ve detaylandırılmaya başlandı.

Hatta bazı kullanıcılar, kıyamet olsun ya da olmasın bunun hayata geçirilmesini önermeye başladı.

Şiçekavitsiya tepesi Google’da arama trendleri arasına dahi girdi.

Kimi kullanıcılar tepenin talebi karşılayamacak kadar küçük olduğunu söylüyor.

İlgi arttıkça Büyük Seks Partisi ekseninde espriler de yapılmaya başlandı.

Kimileri arabaların nereye park edilebileceğini, kimileri ise çocuklara kimin bakacağını tartışıyor.

Aşağıdaki Twitter içeriği ise “hayaller ve gerçekler” sosyal medya kalıbı ile paylaşıldı. Fotoğrafa eşlik eden mesaj da manidar: “Nükleer bir çene kemiği ve ciddi fark”

Şiçekavitsiya’ya nasıl ulaşılacağı da konuşulan başlıklardan biri. Mesafe nedeniyle partiyi kaçırabilecek olanlara da online canlı yayın vaat ediliyor.

İlgi gören paylaşımlardan biri de ünlü çizer Oleksandr Grekhov’dan geldi. John Travolta’nın viral gif’ini uyarlayan çizer, “Şiçekavitsiya’ya geldiniz ve kimse yoktu” esprisini yapıyor.

Bazı işletmeler de sosyal medyada ses getiren etkinliğe yabancı kalmadı. Emlakçılar yakınlardaki evlerle ilgili ilanları paylaşırken, bazı seks shop’lar da Şiçekavitsiya’ya promosyon kodu ile indirim önerisi vaat ediyor.

Ülkenin büyük market zincirlerinden Silpo da akışa katılarak olası katılımcıları yakındaki marketlerden haberdar ediyor.

Twitter paylaşımındaki mesaj şöyle; “Eğer Kiev, Şiçekavitsiya’ya gelecekseniz, biz yakındayız. Yeterince yerimiz de var.”

Kıyamet temalı seks partisi planları Kiev sınırlarını da aştı. Odessa ve Lviv gibi kentlerde de paralel etkinlik fikirleri paylaşılıyor.

BBC’ye konuşan Anna isimli bir Kievli genç kız, “Ukraynalılar, tehlike karşısında aşk ve seks üzerine plan yapan bir düşünce şekline sahiptir.” diyor.

Anna bu planların konuşulmaya başlaması sonrası en büyük grup seks kanallarından birini kurdu ve 10 bin kullanıcı kanalına üye oldu.

Grupta bir saatte bin mesajın paylaşıldığı oldu.

O yorumlardan birinde kullanıcı esprili bir şekilde, “Toplu sekssiz bir nükleer saldırıdansa, toplu seksli bir nükleer saldırı” fikrini yazıyor.

"Her şey seksle ilişkilidir"

Fotoğraf altı yazısı, BBC Ukraynaca muhabiri Diana Kurişko tepeye çıktı.

Anna, paylaşımların Ukrayna halkının iyimserliğini ve dayanıklılığını gösterdiğini savunuyor.

BBC’nin bu online hareket ile ilgili fikrini sorduğu psikoloji doktorası yapmış olan Marianna Kaliç de “İlk olarak her şey seksle, ikinci olarak da ölümle ilişkilidir” görüşünü paylaşıyor.