İspanya Futbol Federasyonu, Rubiales hakkındaki 'yalanları' iddiasıyla Hermoso'ya karşı dava açacağını açıkladı

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44 dakika önce

İspanya Futbol Federasyonu, kadın milli takım oyuncusu Jenni Hermoso'nun Federasyon Başkanı Luis Rubiales hakkındaki yorumları nedeniyle yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Rubiales, İspanya'nın Sydney'de İngiltere'ye karşı kazandığı Kadınlar Dünya Kupası finalinin ardından forvet Hermoso'yu dudaklarından öpmüştü.

Rubiales, gelen tepkilere rağmen, "öpüşme karşılıklıydı" diyerek istifa etmeyi reddetmişti.

Hermoso Cuma günü yaptığı açıklamada bu ifadeyi yalanladı ve rızası olmadığını söyledi.

Ancak federasyon, Cumartesi günü bir açıklama yaparak Hermoso'nun olayları anlatış tarzını sorguladı ve "Kanıtlar kesin, Sayın Başkan yalan söylemiyor" dedi.

33 yaşındaki Hermoso'nun üyesi olduğu futbolcular sendikası FUTPRO'nun açıklamasında, Hermoso'nun kucaklaşma sırasında Rubiales'i kaldırmaya çalıştığı iddialarına karşılık "Hiçbir şekilde başkanı kaldırmaya çalışmadım" dediği aktarılıyor.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) konuyla ilgili açıklama yaptı:

"RFEF ve Sayın Başkan, oyuncu adına birileri tarafından ya da oyuncunun kendisi tarafından yayılan yalanların her birini ortaya koyacaktır.

"RFEF ve Başkan, FUTPRO sendikasının basın açıklamasının içeriğinin ciddiyetini göz önünde bulundurarak, ilgili yasal işlemleri başlatacaktır."

Federasyon ayrıca, 81 kadın oyuncunun Rubiales görevden alınana kadar İspanya'yı temsil etmeyeceklerini açıklamasının ardından, oyuncuların seçilmeleri halinde milli takım için oynama "zorunlulukları" olduğunu söyledi.

Real Betis'in forveti Borja Iglesias da Rubiales görevde olduğu sürece bir daha erkek milli takımında oynamayacağını açıklamıştı.

RFEF yaptığı açıklamada, Hermoso'nun Rubiales ile kucaklaşmasının dört görüntüsünü incelediğini, Hermoso'nun Rubiales'in ayaklarını yerden kaldırmak için güç uyguladığını iddia etti.

Federasyon, 101 maçta 51 golle İspanya'nın en çok gol atan kadın futbolcusu olan Hermoso'ya ulaşmaya çalıştığını ancak "her seferinde başarısız olduğunu" belirtti.

Bu noktaya nasıl gelindi?

Rubiales'in Kadınlar Dünya Kupası finalindeki davranışı uluslararası eleştirilere neden oldu ve spor bakanı dahil bazı bakanlar istifasını talep etti.

46 yaşındaki Rubiales, İspanya'nın İngiltere karşısında aldığı 1-0'lık galibiyeti Sydney'deki Avustralya Stadyumu'nun VIP bölümünden izledi.

Bitiş düdüğüyle birlikte Rubiales'in, İspanya Kraliçesi Letizia ve 16 yaşındaki kızı yanında olduğu halde galibiyeti kutlarken kasıklarını tuttuğu görüldü.

Ardından, kupa töreninde Meksika'da Pachuca takımında oynayan Hermoso ile öpüştü.

Hermoso önce Instagram'da Rubiales'in hareketlerinden "hoşlanmadığını" söyledi, ancak daha sonra onun adına yapılan bir açıklamada Rubiales'i savundu.

Rubiales Pazartesi günü Hermoso'yu öptüğü için özür diledi ancak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bunun "yeterli olmadığını" söyledi ve başbakan yardımcısı Yolanda Diaz da Rubiales'in istifasını isteyenler arasına katıldı.

Çarşamba günü Hermoso, üyesi olduğu futbolcular sendikasının "çıkarlarını savunacağını" söyledi ve sendika da öpücüğün cezasız kalmaması gerektiğini kaydetti.

Perşembe günü ise FIFA, Rubiales hakkında disiplin soruşturması başlattığını açıkladı ve RFEF Cuma günü Rubiales'in istifa etmesinin beklendiği olağanüstü bir genel kurul çağrısı yaptı. Ancak Rubiales istifa etmeyeceğini açıkladı.

Kasıklarını tuttuğu için özür dilemesine rağmen, "sonuna kadar savaşma" sözü verdi ve öpücüğün "karşılıklı, coşkulu ve rızaya dayalı" olduğunu söyledi.