Rusya, 'insanlığa karşı suç işlemekle' itham ettiği 92 Ukrayna askerini yargılıyor

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50 dakika önce

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksander Bastrykin, 92 Ukrayna askerinin "insanlığa karşı suç işledikleri" gerekçesiyle yargılandığını açıkladı.

Rus gazetesi Rossiiskaya Gazeta'ya konuşan Bastrykin, 96 Ukrayna askerinin de arandığını söyledi.

Bu askerlerin 51'inin komutan rütbesinde olduğunu belirtti, "Ukrayna askerleriyle ilgili 1300'den fazla soruşturma açıldı" dedi.

Bastrykin, Ukrayna Sağlık Bakanlığı çalışanlarını da, "kitle imha silahları geliştirmekle" suçladı ancak bu iddiasına ilişkin bir kanıt sunmadı.

Ukrayna'dan da henüz suçlamalarla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Bastrykin, Ukrayna'da işlenen suçların soruşturulması amacıyla Rusya'nın müttfikleri Bolivya, İran ve Suriye tarafından da desteklenecek uluslararası bir mahkeme kurulmasını da önerdi.

UCM, savaş suçu iddialarını soruşturuyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) halen Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarını soruşturuyor.

Rusya ise Ukrayna'da savaş suçu işlediği ve sivilleri hedef aldığı iddialarını reddediyor.

Ukrayna ise Rusya'nın işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rus ordusu tarafından işlediğini öne sürdüğü 21 binden fazla savaş suçunu soruşturduğunu açıklamıştı.

Mayıs ayında ise Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'da oluşturulan ilk savaş suçu davasının sonucu açıklanmış ve bir Rus tank komutanı sivilleri öldürmekten ömür boyu hapis cezası almıştı.