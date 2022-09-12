Brüksel'de 32 kişinin öldüğü 2016 saldırılarının zanlıları altı yıl sonra mahkeme önünde

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Yusuf Özkan | Lahey

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Saldırıda Zaventem Havalimanı büyük hasar görmüştü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 22 Mart 2016'da meydana gelen ve 32 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarının zanlılarının yaklaşık altı yıl sonra ilk kez mahkeme önüne çıktı.

Brüksel'deki eski NATO merkezinde yapılan hazırlık duruşmasına, Paris saldırıları sırasında tek sağ kurtulan sanıklardan Salah Abdeslam'ın da aralarında bulunduğu dokuz zanlı katıldı.

Mahkeme salonunda, güvenlik gerekçesiyle zanlılar için hazırlanan özel cam hücreler tartışma yarattı. Sanık avukatları, uygulamaya itiraz etti.

Belçika medyası tarafından "yüzyılın davası" olarak adlandırılan yargı süreci, zanlıların, Paris'te 2015 yılında meydana gelen terör saldırıları nedeniyle yargılanmaları yüzünden altı yıl sonra başlayabildi.

Davanın zanlılarından Salah Abdeslam ve Brüksel Havalimanı'ndaki saldırı sırasında güvenlik kameralarına yansıyan "şapkalı adam" Mohamed Abrini, Paris saldırılarındaki rolleri nedeniyle Fransa'da yargıç önüne çıkmıştı.

Sanıklar, Fransa mahkemesi tarafından geçtiğimiz günlerde ömür boyu hapse mahkum edildi.

Brüksel'de Pazartesi sabahı başlayan hazırlık duruşmasında Salah Abdeslam, Mohammed Abrini, Osama Krayem, Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi, Smail Farisi, Bilal El Makhoukhi, Herve Bayingana ve İbrahim Farisi hazır bulundu.

Suriye'de IŞİD saflarında savaşırken öldüğü sanılan onuncu zanlı Oussama Attar, duruşmaya katılmadı.

Sanıklar ve avukatları, güvenlik gerekçesiyle mahkeme salonuna konulan cam hücrelere itiraz etti.

Paris saldırıları hükümlüsü Andeslam, zanlılar için hazırlanan cam hücrelerin, "yargılama sürecinin adil bir şekilde başlamadığının göstergesi" olduğunu söyledi.

Abdeslam ile birlikte toplam 6 zanlı oturumu terk ederek cezaevine geri döndü. Sanık avukatları, cam hücre uygulamasını "insanlık dışı ve aşağılayıcı" bulduklarını belirterek, itiraz ettiler.

Mahkeme jürisinin 10 Ekim'de oluşturulmasının ardından Brüksel saldırıları davasının esastan görüşülmesine 13 Ekim Perşembe günü başlanacak.

Ömür boyu hapis istemi

Yargılama sürecinin yaklaşık dokuz ay sürmesi bekleniyor.

Biri gıyabında toplam 10 sanık, terör amaçlı cinayet, cinayete teşebbüs ve terör örgütü üyeliği ile suçlanıyor.

İbrahim Farisi dışındaki sanıklar, ömür boyu hapis istemiyle yargılanacak.

Sadece terör örgütü üyeliği ile suçlanan Farisi'nin daha hafif bir cezayla karşı karşıya kalması bekleniyor.

Duruşmalar boyunca 12 asli 24 de yedek yargıç görev yapacak.

Sanıklar, yargılama boyunca eski NATO merkezi içerisinde oluşturulan özel hapishanede kalacak.

Kasım 2015'deki Paris saldırılarının bir benzeri yaklaşık 4 ay sonra, 22 Mart 2016'da Brüksel'de meydana gelmişti.

Najim Laachroui ve İbrahim El Bakroui, sabah 08:00 sıralarında Zaventem Havalimanı'nın giden yolcu bölümünde üzerlerine sardıkları bombaları patlatarak kendilerini havaya uçurdu.

Üçüncü ve en ağır bomba olan Mohamed Abrini'nin üzerindeki düzenek patlamadı.

Bu saldırıdan kısa bir süre sonra Brüksel'deki Maalbek metro istasyonunda Khalid El Bakroui kendini havaya uçurdu.