Nobel Barış Ödüllü piskoposa çocuk tacizi suçlaması: Vatikan biliyordu

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Övgü Pınar | Roma

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Nobel Barış Ödülü sahibi bir piskoposun çocuklara cinsel istismarla suçlandığı, Vatikan’ın da bu suçlamaları önceden bildiği ve piskopos Carlos Ximenes Belo’ya 2 yıl önce gizlice disiplin cezası uyguladığı ortaya çıktı.

Doğu Timor’da bir bağımsızlık kahramanı olarak görülen ve 1996’da Nobel Barış Ödülü alan Piskopos Carlos Ximenes Belo hakkındaki iddialar geçen Perşembe günü bir haber kuruluşu tarafından ifşa edildi.

Hollanda’da yayımlanan De Groene Amsterdammer dergisi, Piskopos Belo’nun tacizine uğradıklarını söyleyen iki kişinin ifadelerini yayımladı.

İsimleri yalnızca Paulo ve Roberto olarak açıklanan iki kişi, 1990’larda 14-15 yaşlarındayken "Belo’nun kendilerine tecavüz ettiğini" dergiye verdikleri röportajda dile getirdi. Bu iki kişi de, piskoposun özellikle yoksul ailelerin çocuklarını ve yetimleri hedef aldığını, çocukları susturmak ya da kendisine çekmek için para verdiğini iddia etti.

Bu haber üzerine Vatikan, Piskopos Belo ile ilgili suçlamaları önceden de bildiğini gösteren bir açıklama yaptı. Vatikan basın ofisi, 2019’da Belo ile ilgili şikayetler aldıklarını, 2020 ve 2021’de piskoposa disiplin işlemleri uygulandığını belirtti.

Vatikan basın sözcüsü Matteo Bruni, 2020’de Piskopos Belo’nun din adamı olarak görev yapmasına ve faaliyetlerine kısıtlama getirildiğini söyledi. Bruni, Belo’nun reşit olmayan kişilerle ‘’gönüllü temas’’ kurmasının yasaklandığını ve Doğu Timor’la irtibatının kesildiğini de belirtti.

Vatikan’ın açıklamasına göre Belo hakkındaki disiplin önlemleri Kasım 2021’de ‘’güçlendirildi.’’

Piskopos Belo, 2002’de bağımsızlığını kazanan Doğu Timor’da barış için gösterdiği çabalar nedeniyle, Jose Ramos-Horta ile birlikte Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric ise iddiaları ‘’şoke edici’’ diye niteledi ve ‘’tam olarak soruşturulmaları gerektiğini’’ söyledi.

Bugün 74 yaşında olan Carlos Ximenes Belo, Dili Piskoposluğu görevinden 2002’de, 54 yaşındayken istifa etmişti. 75 yaş üstü piskoposların görevden ayrılması normal olsa da bu yaşın altındakilerin istifası genellikle ancak sağlık nedeniyle ya da olağanüstü hallerde kabul ediliyor. Bu da Vatikan’ın 2002’de de Belo hakkındaki iddialardan haberdar olduğu şüphesini doğuruyor.

Belo ise daha önceki bir açıklamasında 2003’te kanser tedavisi için Portekiz’e gittiğini söylemişti. Piskoposun şu an nerede olduğuna dair net bir bilgi bulunmazken, Hollandalı De Groene Amsterdammer dergisi 2004’te Mozambik’te rahip olarak görev yaptığını yazdı. New York Times gazetesi de Belo’nun halen Portekiz’de yaşadığının düşünüldüğünü belirtti.

Vatikan, Papa Francesco yönetiminde alınan kararlarla Katolik din insanlarına, cinsel taciz vakalarını ve bu vakaları örtbas etme girişimlerini üstlerine ihbar etme zorunluluğu getirilmişti. 2019’da alınan kararla ayrıca, üst düzey din adamları olan piskoposlar hakkındaki iddiaların da kilise içinde soruşturulması gerektiği belirtilmişti.