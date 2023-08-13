Nijer’de gözaltında tutulan Cumhurbaşkanı Bazum’un sağlık durumu 'zor koşullara rağmen iyi'

Kaynak, AFP

13 Ağustos 2023, 11:50 +03 Güncelleme bir saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijer’de askeri darbenin ardından gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Gözaltındaki Bazum’u ziyaret eden doktoru, Cumhurbaşkanı’nın “zor koşullara rağmen sağlığının yerinde olduğunu” söyledi.

Bazum, eşi ve oğlu ile birlikte 26 Temmuz’dan itibaren başkent Niamey’deki sarayının bodrum katında tutuluyor.

Fransız radyosu RFI’a konuşan doktoru, “Yaşam koşulları gerçekten çok zor. Hala elektrik bile yok” dedi.

Bazum’un serbest bırakılmasına ilişkin uluslararası çağrılar var.

RFI, doktor ziyaretinin darbenin ardından Bazum’un dış dünyayla ilk teması olduğunu aktardı.

63 yaşındaki Bazum’un "endişe verici" miktarda kilo kaybettiği, kronik tıbbi sorunları bulunan 20 yaşındaki oğlunun da tedavisinin yapılmadığı bildirildi.

RFI’nın haberinde, “Doktor, Cumhurbaşkanı ile birlikte oğlu ve eşiyle de konuşabildi. Herkesin iyi olduğunu söyledi. Aynı zamanda üçüne de yemek ve ilaç bıraktı. Ziyaretin ardından Bazoum'un ailesi de rahatladı” ifadeleri yer aldı.

General Abdourahmane Tchiani liderliğinde cuntanın, doktor ziyaretine izin vermesi, uluslararası baskının ardından gerçekleşti.

BM İnsan Hakları Başkanı Volker Turk, tutukluluğun koşullarını insanlık dışı, aşağılayıcı ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal eden şeklinde nitelendirdi.

Babası, annesi ve kardeşinin darbe sırasında Fransa'da tatilde olduğunu söyleyen 34 yaşındaki kızı Zazia, Guardian'a bu hafta ailesinin temiz su veya elektriği olmadığını ve pirinç ve makarna üzerinde yaşadıklarını söyledi.

Darbe esnasında Fransa’da tatilde olan Bazum’un 34 yaşındaki kızı Zazia, İngiltere’de yayın yapan Guardian gazetesine, babası, annesi ve erkek kardeşinin temiz suya ve elektriğe erişiminin olmadığını; pirinç ve makarna ile beslendiklerini söyledi.