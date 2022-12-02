U﻿krayna Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki büyükelçilik ve konsolosluklarına hayvan gözleri gönderildiğini açıkladı

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Ukrayna Dışişleri, Avrupa’daki birçok ülkedeki büyükelçilik ve konsolosluklarına içlerinde hayvan gözleri bulunan kanlı paketler gönderildiğini duyurdu. Bu açıklama, İspanya'daki Ukrayna Büyükelçiliği dahil ülkedeki altı hedefe bombalı mektup gönderilmesinin ardından geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, başka ülkelerdeki elçiliklere gönderilenlere benzer bir "kanlı paket" gönderilmesinin ardından Madrid'deki Ukrayna Büyükelçiliği çevresindeki alanın kordon altına alındığını duyurdu.

Ukrayna’daki savaşla ilgili olarak İspanya’da 6 hedefe bombalı mektup gönderilmişti. Bu hedefler, ABD Büyükelçiliği, Başbakan Pedro Sanchez, Savunma Bakanlığı, bir silah üreticisi, bir hava üssü ve bir Avrupa uydu merkeziydi.

Kiev, hayvan gözlerinin kanlı paketler içinde gönderildiğini söylüyor.

İspanya'daki büyükelçiliğin yanı sıra Hollanda, Avusturya, İtalya, Hırvatistan, Macaristan, Polonya ve Çekya’daki diplomatik misyonlar da hedef alındı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı mesajın anlamının incelediğini söyledi.

Bakanlığın açıklamasında, Ukrayna büyükelçisinin Vatikan'daki konutunun girişinin tahrip edildiği ve Washington'daki büyükelçiliğe şüpheli bir mektup gönderildiği de ekleniyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, gelişmeleri ülkesinin diplomatik misyonlarına karşı "planlı bir terör ve sindirme kampanyası" olarak tanımladı ve kınadı.