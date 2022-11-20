Gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti
Uzun süredir yoğun bakımda olan Türkiye’nin önemli spor yazarlarından gazeteci ve yorumcu Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti.
Uluç'ın yaşamını yitirdiğini, gazeteci Faik Çetiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
Hıncal Uluç, sağlık sorunları nedeniyle 8 Temmuz'da yoğun bakıma alınmıştı.
Uluç, taburcu edilmesine karşın durumunun yeniden ağırlaşması üzerine yoğun bakımda gözetim altına alınmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluç için taziye mesajı yayımladı.
Hıncal Uluç kimdir?
Hıncal Uluç, 1 Kasım 1939'da Kilis'te dünyaya geldi. Subay olan babası Fuat Uluç 2. Dünya Savaşı sırasında Bulgaristan sınırında görevli olması nedeniyle, 3 yaşına kadar anneannesi ve teyzesi tarafından büyütüldü.
Babasının tayinleri nedeniyle Bandırma'da başladığı ilkokulu 1950'da Kilis'te bitirdi. Ankara Kurtuluş Lisesi'nden mezun olduktan sonra önce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde, ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördü.
Gazeteciliğe 17 yaşında Hürriyet Partisi'nin yayın organı Yenigün gazetesinde başladı, gazetenin spor sayfasını hazırladı. Oktay Kurtböke, Güneş Tecelli, Başkurt Okaygün, Kurthan Fişek, Güngör Sayarı, Ercan Tan gibi isimlerle birlikte çalıştı.
Uluç, 1967'de Mamak Muhabere Okulu'nda askerliğini tamamladıktan sonra , başta Mehmet Ali Kışlalı olmak üzere eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başladı.
Cumhuriyet gazetesinde de haftada iki gün spor yazıları yazdı.
1990 yılından bu yana Sabah gazetesinde yazan Uluç, son olarak ayrıca A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu yapıyordu.