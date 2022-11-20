Gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti

Uzun süredir yoğun bakımda olan Türkiye’nin önemli spor yazarlarından gazeteci ve yorumcu Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti.

H﻿ıncal Uluç kimdir?

Hıncal Uluç, 1 Kasım 1939'da Kilis'te dünyaya geldi. Subay olan babası Fuat Uluç 2. Dünya Savaşı sırasında Bulgaristan sınırında görevli olması nedeniyle, 3 yaşına kadar anneannesi ve teyzesi tarafından büyütüldü.