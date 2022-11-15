Rusya'dan Ukrayna'nın büyük şehirlerine roket saldırıları

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Lviv'e düzenlenen saldırı bu şekilde görüntülendi

15 Kasım 2022, 19:58 +03 Güncelleme 3 dakika önce

Rusya, Ukrayna’nın kilit önemdeki şehirlerine yoğun bir roket saldırısı başlattı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev vurulan şehirler arasında.

U﻿krayna lideri Volodimir Zelenskiy, pek çok şehirde altyapısının hasar gördüğünü ve elektrik kesintileri yaşandığını söyledi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko merkezdeki yerleşim yerlerinin hedef alındığını aktardı. Klitschko, saldırılar sırasında en az bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Aynı zamanda Klitschko, şehrin yarısının elektriğinin enerji sistemini dengelemek için kesildiğini ekledi.

Kiev’in dört bir yanında siren sesleri duyuluyor.

Mykolaiv, Çernihiv ve Lviv de hava saldırısı düzenlenen şehirler arasında.

Mykolayiv’in belediye başkanı Vitaly Kimm ise Rus saldırılarının üç dalga şeklinde olduğunu dile getirdi.

Chernihiv Valisi Vyacheslav Chaus, saldırıların devam ettiğini vurgulayarak sığınaklara gidilmesi uyarısında bulundu.

Rusya, en son olarak Herson’dan çekilmiş; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin Herson kentinden geri çekilirken 400'den fazla savaş suçu işlediğini öne sürmüştü.

Rusya ne zaman askeri anlamda geri çekilmek zorunda kalsa hava saldırılarını yoğunlaştırıyor.

Diğer yandan dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeyle Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu’ndan oluşan G20 grubunun liderlerinin Endonezya'nın Bali adasındaki zirvesine de Ukrayna’daki savaş damga vurdu.

Dünya liderleri Rusya’ya yüklendi

Moskova, Ukrayna’daki savaş yüzünden ağır eleştirilerin hedefi oldu.

Ev sahibi Endonezya’nın Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Rusya’yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un temsil ettiği toplantıda, “Savaş durmazsa, dünya yol almakta zorlanacak” dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise Rusya'ya “Ukrayna’dan çıkın ve bu barbarca savaşı durdurun” diye seslendi.

Sunak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zirveye gelmemesini eleştirerek, “Gelseydi, belki işleri yoluna koymaya başlayabilirdik” dedi.

Ukrayna devlet başkanının danışmanı Andriy Yermak, hava saldırılarının Zelenskiy’in G20 zirvesindeki güçlü konuşması yüzünden gerçekleştiğini öne sürdü.

Zelenskiy, dünya liderlerine yaptığı konuşmada Rusya’nın yıkıcı savaşının artık ve şimdi durdurulması gerektiğini dile getirdi.

Haber ajanslarının zirveye dair ulaştığı açıklama taslağına göre çoğu ülke savaşın küresel ekonomideki kırılganlıkları artırdığına inanıyor.