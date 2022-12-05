Bütçe görüşmelerinde neler yaşandı?

32 dakika önce

A﻿yşe Sayın - Ankara

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TBMM Genel Kurulu’nda, 2023 Merkez Bütçe Yasa Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmelere pazartesi günü başlandı. Sakin başlayan görüşmelerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kürsüye çıkışı sonrasında tansiyon yükseldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “uyuşturucu kaçakçılığı” iddiaları ile ilgili sorular yönelten Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da sert sözlerle hedef aldı ve "Tiranlar, zorbalar hep giderler. O da altı ay içinde gidecek” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya üzerinden yanıt verdiği CHP liderinin iddialarını “dedikodu ve iftira” olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinden bu yana AKP Genel Başkanı sıfatını da taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütçe görüşmelerine katılmıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ise bütçe görüşmelerini baştan sona izlemesine karşın, uzun yıllardır bütçe üzerinde söz almıyor.

O nedenle, son dört yıldır olduğu gibi bu yıl da Genel Kurul’daki görüşmelerde lider düzeyinde konuşan isimler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan oldu.

Bahçeli, kürsüde değil kuliste konuştu: Tercihim sınıf arkadaşım

MHP lideri Bahçeli, Genel Kurul’a girmeden önce ise Meclis kulisinde gazetecilerin sorularına yanıt vererek bir anlamda “gündem” oldu.

Bahçeli, Altılı Masa’nın adayının anketle belirleneceği iddialarına ilişkin bir soru üzerine Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ndeyken sınıf arkadaşı olan Kılıçdaroğlu’nu kastederek, “Ankette kim çıkarsa ona karar verelim, 'siz de katılır mısınız?' dediler. Ben henüz cevap vermedim. Eğer birisi ankette bana gelirse, siz bu ankette kimse evet dersiniz derse, tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu ise Genel Kurul’da gelişte, Bahçeli’nin bu değerlendirmesine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Kaynak, DHA

'Cüzdana bakırem, zekata muhtacız'

Genel Kurul’da, bütçe üzerine grubu adına söz alan Kılıçdaroğlu, konuşmasına bütçe sunumunu yapan Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın ekonomi ile ilgili çizdiği tabloyu bir anekdotla eleştirerek başladı:

“Sayın Oktay’ı dinleyince Erzurumlu esnafın muhasebeciyle yaptığı konuşma aklıma geldi. Erzurumlu esnaf, muhasebeciye şöyle söyler: 'Hesaba bakırem, hac farz olmuş; cüzdana bakırem, zekâta muhtacız.”

'Ronaldo ve Messi, Türkiye için oynayacaklar'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren ve artık “iki Türkiye” olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, “Birisi saray ve şürekasının, beşli çetelerin yaşadığı Türkiye. O Türkiye'de her şey var. Bu düzenin yarattığı ikinci Türkiye var. Bu Türkiye'de yaşam mücadelesi var, milyonlarca yoksul, hatta aç insanlar var. Borçlarını ödeyemediği için intihar edenler var” dedi.

Kendisine laf atan AKP’lilere “Arkadaşlar niye ağlıyorsunuz, bu ağlamanız bitirecek sizi” diye yanıt veren CHP lideri sözlerini, “Futbol üzerinden anlatıyorum. Ronaldo ve Messi, Türkiye için oynayacaklar. Birinci Türkiye'nin ikinci Türkiye'yi sadakaya bağlama programını yırtıp atacaklar” diye sürdürdü.

'Nerenin milletvekilisin önce onu öğren'

Kılıçdaroğlu sürekli kendisine laf adan AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’a “Nerenin milletvekilisin?” diye sordu. Ramazan Can, “Bilmiyor musun?” diye karşılık verince Kılıçdaroğlu “Hayır, bilmiyorum” dedi.

Can bu sözlere “Öğren; beş dönemdir milletvekiliyim” yanıtı verdi. Can’ın, “Aday bile olamıyorsun, konuşuyorsun” sözlerine ise Kılıçdaroğlu, “Sen nerenin milletvekilisin? Onu bile bilmiyor. Ona da saraydan talimat gelecek 'Sen şuranın milletvekilisin', o da kabul edecek” karşılığını verdi.

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Soylu’ya uyuşturucu soruları

Konuşmasında “varlık barışı” olarak da adlandırılan yurt dışından kaynağı belli olan paraları getirenlere af düzenlemelerinin sürelerinin uzatılmasını da eleştiren Kılıçdaoğlu, bu yasalarla “uyuşturucu kaçakçılarının paralarını getirin Türkiye'ye, ne yaparsanız yapın” denildiğini, uyuşturucu baronlarının ise Türkiye’de “at koşturduğu” görüşünü savundu.

“Baronlar burada at koştururken; araya fotoroman malzemesi giriyor” diyen Kılıçdaroğlu, emniyet güçlerine ise baskı yapıldığını ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Soylu ile ilgili ise şu soruları yöneltti:

“Süleyman Soylu'nun 'cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu' dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? İddianameden çıkarılan sanıkların Soylu'nun oğlu ile ne ilişkisi var? İstanbul Emniyeti, Soylu'nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı? Soylu'nun Türkiye'den gönderdik dediği Sırp uyuşturucu lideri, hangi faaliyetleri yürüttü? Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin sahibi kim?”

'Tiranlar, zorbalar hep giderler'

Millet İttifakı olarak, “temiz, aydınlık” Türkiye’yi yeniden inşa edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, iktidara 6 ay ömür biçti:

“Halktan kopuşu öyle sert oldu ki. Halkı anlamak için enerjiden yoksun. Tiranlar hep böyle davranırlar Krizleri reddederler. O da Türkiye'den koptu. Onun reddetmeyeceği bir gerçeği söyleyeyim: Tiranlar, zorbalar hep giderler. O da altı ay içinde gidecek.”

Soylu’dan yanıt: Dedikodu, iftira

İçişleri Bakanı Soylu ise Kılıçdaroğlu’na, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de bütçe görüşmelerinde kendisine yönelik ileri sürdüğü iddiaları 'iftira' ve 'dedikodu' olarak nitelendirip, iddialarını kanıtlamaya çağırdı:

“Kılıçdaroğlu; Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete "Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor" iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da Genel Kurul’da eleştirileri yanıtlarken, Kılıçdaroğlu’nu iddiasını kanıtlamaya çağırdı.

Sancar: Son bütçe

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise bir “seçim bütçesi” ile karşı karşıya olunduğunu vurguladı. Türkiye’de 30 milyon insanın açlık sınırında olduğunu belirten Sancar, AKP iktidarının son bütçesinin görüşüldüğünü savundu:

“Bu bütçe bir seçim bütçesidir. Yani, seçim bütçesi olarak yapılacak yatırımlar, bütçeye açık olarak önceden konmuş durumda. Bu kaynaklarla kendini ayakta tutmaya çalışsa da bu mümkün değil. Bu bütçe sizlerin son bütçesidir. Küçük ortağının değersiz yalnızlığının müjdecisi bir bütçedir.”

3Y eleştirisi

İYİ Parti adına söz alan Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise AKP’nin iktidara, “yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları yok etme” iddiasıyla geldiğine etti.

İktidar milletvekillerine, “Size ayrılan sürenin sonuna geldik” diyen Dervişoğlu, “3Y’yi yani yoksulluğu, yolsuzluğu, yasakları yok etmek için geldiniz. Yasama, yürütme ve yargıyı yok edip gidiyorsunuz. Yasama Recep bey, Yürütme Tayyip bey, Yargı da Sayın Erdoğan oldu” dedi.

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Kurtulmuş’tan Kılıçdaroğlu’na: Adaylığınızı ilan edin

AKP grubu adına Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş söz aldı. Kılıçdaroğlu’nun partili milletvekillerini ve Erdoğan’ı hedef alan sözlerini eleştiren Kurtulmuş, “Şu an partinizle alakası olmayan iki değerli yöneticinizin nasıl milletvekili seçildiğini biliyoruz. Milletvekilleri partilerin kurullarında seçiliyor. Milletvekili milletin helal oyları ile seçiliyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı bütçesini sunma yetkisinin cumhurbaşkanı yardımcısında olduğunu belirten Kurtulmuş, CHP liderinin Erdoğan’a yönelik “tiran” sözlerine ise şu yanıtı verdi:

“Biz de diyoruz Kılıçdaroğlu’na, madem cumhurbaşkanının halkta karşılığı kalmadı, buyurun er meydanına, adaylığınızı ilan edin. Zaten Kılıçdaroğlu’nun buradaki konuşması Genel Kurul bütçesi konuşması değil, cumhurbaşkanı adaylığı konuşması.”

Kurtulmuş’un konuşması sırasında CHP milletvekilleri, “Zindaşti”, “Zarrab” diye tempo tutunca, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerini uyardı.

Bazı AKP ve CHP milletvekilleri arasındaki gerginlik, idare amirlerinin devreye girmesiyle yatıştı. CHP’liler, eleştirileri yanıtlayan Fuat Oktay da konuşurken benzer sloganları attı.

Canikli’nin asgari ücret hesabına muhalefetten itiraz: Kasabın adresini ver

AKP adına ikinci sözü alan Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ise asgari ücretlinin geçen yılki alım gücüyle, bu yılki alım gücünü et fiyatları üzerinden karşılaştırarak, “Bir yıl önce 2 bin 825 liralık asgari ücret ile 41 kilo alabiliyor. Bugün 5 bin 500 liralık asgari ücret ile 42 kilogram alabiliyor. Çok artış yok ama düşmemiş...” dedi.