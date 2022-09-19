Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni nasıl yapılacak?

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33 dakika önce

Günlerdir Westminster Salonu’nda ziyaretçilerin son bir kez görüp veda etmek için saatlerce sıra beklediği Kraliçe 2. Elizabeth’in tabutu, bugün son yolculuğuna çıkacak. Pazartesi sabah saatlerinde büyük bir devlet töreni için önce Westminster Kilisesi'ne götürülecek olan Kraliçe için, binlerce kişinin katılımıyla bir dini tören düzenlenecek.

Ardından Windsor Kalesi’nde daha küçük çaplı bir tören düzenlenecek. Ardından yine burada Nisan 2021’de hayatını kaybeden eşi Prens Philip’in yanına özel bir aile töreniyle defnedilecek.

Bu, eski başbakan Winston Churchill’in cenazesinden bu yana, yani yaklaşık 60 yıldır ülkede görülmemiş büyüklükte bir tören olacak. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Kraliçe Elizabeth ölümünden önce cenazesi için bazı özel isteklerde de bulundu.

İşte bugün yapılacak törenin ayrıntıları:

Sabahın erken saatlerinde Kraliçe’nin tabutu, Londra’nın göbeğindeki Westminster Salonu’ndan ayrılacak. Tabutu görmek için günlerdir binlerce kişi uzun saatler boyunca sırada beklemişti.

Yakın bir mesafede olan Westminster Kilisesi’nde kapılar, yerel saatle 11’de başlayacak olan tören için ziyaretçilere açılacak.

Dünyanın birçok yerinden gelen devlet başkanları, Kraliyet Ailesi’ne Kraliçe’nin hayatını ve hizmetlerini hatırlayacakları törende eşlik edecek. Üst düzey İngiliz siyasetçiler ve eski İngiltere başbakanları da törende olacak.

Avrupalı kraliyet ailelerinin mensupları da -çoğunun Kraliçe’yle kan bağı da var- törene katılacak. Belçika Kralı Philippe ve Kraliçesi Mathilde ile İspanya Kralı Felipe ve Kraliçesi Letizia da orada olacak.

Bu noktada, devlet töreni başlayacak. Kraliçe’nin tabutu Çarşamba günü öğleden sonra götürüldüğü katafalktan kaldırılacak.

Kraliyet ailesinin üst düzey üyeleri Kral 3. Charles ve oğulları Prens William ile Prens Harry, top arabasını bu yürüyüşte takip edecek.

İskoçya ve İrlanda’dan gayda ve bando takımları seremonide en önde yer alacak. Kraliyet Hava Kuvvetleri üyeleri de bu yürüyüşe eşlik edecek

Kraliçe’nin cenaze töreni, yaklaşık 2.000 kişinin katılımıyla Westminster Kilisesi'nde başlayacak.

Önce bir devlet töreni düzenlenecek. Bu tören geleneksel olarak krallar ve kraliçeler için özel olarak hazırlanıyor. Çok katı protokol kuralları ve askeri geçit töreni de uygulanıyor.

Cenaze törenine ev sahipliği yapacak olan kilisede İngiltere’nin kralları ve kraliçelerinin taç giyme törenleri de yapılıyor.

Kraliçe’nin 1953’teki taç giyme töreni de burada yapılmıştı. Burası aynı zamanda Kraliçe Elizabeth’in Prens Philip’le evlendiği kilise.

18. yüzyıldan bu yana kilisede bir hükümdarın cenaze töreni düzenlenmemişti. Kraliçe’nin annesinin cenaze töreni ise 2002’de bu kilisede yapılmıştı.

Cenaze töreninin sonlarına doğru “Son Görev” adı verilen kısa bir borazan çalınacak. Arkasından 2 dakikalık ulusal saygı duruşu başlayacak.

Ardından çalınacak milli marş ve Kraliçe’nin gaydacısının çalacağı bir ağıtla cenaze sona erecek.

Törenin ardından tabut, Hyde Park’ın girişindeki Wellington Kemeri’ne götürülecek.

Bu rotada da askeri personel ve polis hazır bekleyecek. Parlamento binasındaki saat kulesi olan Big Ben’de, bu rotadaki yürüyüş sırasında çanlar çılanacak. Hyde Park’ta da her dakika başında top atışı yapılacak.

Bu geçiti rota üzerinde belirlenen alanlardan halk da izleyebilecek.

Kraliçe’nin tabutunun arkasında Kral ve diğer kraliyet ailesi üyeleri son bir kez yürüyüşe eşlik edecek.

Kral 3. Charles’ın eşi Konsort Kraliçe Camilla, Galler Prensesi Kate, Kraliçe’nin en küçük oğlu Prens Edward’ın eşi Wessex Kontesi Sophie ve Prens Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan, bu geçite araçlarında katılacak.

Wellington Kemeri’ne yerel saatle yaklaşık 13 sıralarında ulaşıldığında, tabut yeni Devlet Cenaze Aracı’na nakledilecek ve Windsor Kalesi’ne doğru son yolculuğuna çıkacak.

Bu saray, yaklaşık 1.000 yıldır 40 hükümdara ev sahipliği yaptı. Kraliçe Elizabeth için de anlamı büyük.

Ergenlik yıllarında Londra savaşın gölgesinde ve bombardıman tehdidi altındayken bu saraya gönderilen Kraliçe, koronavirüs pandemisi sırasında da bu sarayı yeni evi olarak kullandı.

Cenaze aracının Windsor Sarayı’ndaki Uzun Yürüyüş alanına yerel saatle 15 sıralarında varması bekleniyor. Yaklaşık 5 kilometrelik bu yolda da silahlı kuvvetler üyeleri bekliyor olacak.

Buradaki geçiti izlemek için halkın yolun çevresinde beklemesine izin verilecek.

Kral ve Kraliyet Ailesi’nin üst düzey üyeleri buradaki korteje katılacak.

Saray’ın Sebastopol ve Curfew Kuleleri’ndeki çanlar dakika başında çalacak ve saraydan top atışı yapılacak.

Ardından tabut St George Şapeli’ne götürülecek ve burada daha samimi ve küçük bir dini tören düzenlenecek.

St George Şapeli birçok kraliyet üyesi tarafından düğünler, vaftiz törenleri ve cenazeler için seçiliyor. Burada 2018 yılında Prens Harry ve Meghan Markle evlenmişti. Kraliçe’nin eşi Prens Philip’in cenaze töreni de 2021’de bu şapelde düzenlendi.

Yaklaşık 800 misafirin katılacağı bu törende Kraliçe’nin hükümdarlık dönemini sembolize eden bazı gelenekler yaşatılacak.

İmparatorluk Devlet Tacı, tabutun üzerinden Kraliyet Kuyumcusu tarafından alınacak ve böylece tacı, Kraliçe’den son kez alınmış olacak.

Son olarak Kral, monarşinin tören etkinliklerini düzenleyen Kapı Hizmetlileri’nin bayrağını tabutun üzerine yerleştirecek.

Eski MI5 şefi Baron Parker da görev süresinde kullandığı değneğini kırarak tabutun üzerine koyacak. Beyaz tozların tabutun üzerine gelişi; Kraliçe’nin en üst düzey memuru olarak Lord Chamberlein olarak da adlandırılan Parker’ın hükümdara verdiği hizmetlerin de sonunu sembolize edecek.

Ardından Kraliçe, mezar odasına indirilecek ve özel gaydacısı önce bir ağıt; ardından “Tanrı Kral’ı korusun” marşını çalacak.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre bu kısım, Kraliçe’nin cenaze töreni için özel isteğiydi.

Burada tören sona erecek ve Kral ile diğer misafirler şapelden ayrılacak.

Aynı akşam özel bir aile töreni düzenlenecek ve Kraliçe, eşi Edinburgh Dükü Philip’in yanına, St George Şapeli’nin içindeki Kral 6. George Hatıra Şapeli’ne gömülecek.