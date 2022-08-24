Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Ali Güney hayatını kaybetti

Ali Güney kimdir?

Güney'in rol aldığı filmlerden bazıları; "Bin Defa Ölürüm", "Kanun Kanundur" ve "Bir Pazar Günü". Diziler ise "Geniş Aile", "Leyla ile Mecnun" ve "Arka Sokaklar".