Demokratik Kongo'da sel felaketi: Felaketten üç gün sonra iki bebek göl üzerinde sürüklenirken sağ kurtarıldı

Kaynak, Kalehe Sivil Toplum

bir saat önce

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 400’den fazla kişiyi öldüren sel felaketinden günler sonra, Kivu Gölü kıyılarında sürüklenen iki bebek kurtarıldı.

Yerel yetkili Delphin Birimbi BBC’ye yaptığı açıklamada “Bu bir mucize, hepimiz büyülenmiş gibiyiz” dedi.

Birimbi, anne ve babalarının öldüğünü, ancak bebekleri büyütebilecek kişilerle temas halinde olduklarını da ekledi.

Bebeklerin gölde üç gün boyunca nasıl sağ kalabildikleri net değil, ancak görgü tanıkları sudaki enkaz üzerinde yüzdüklerini söyledi.

Pazartesi günü kurtarılan bebeklerini biri felaketten en çok etkilenen Buşuşu, diğeri de Nyamukubi köylerinde bulundu.

Felaketin ardından, çamurun içinde daha çok cesedin bulunmasının ardından ölü sayısı en az 411’e yükselirken, 317’si toprağa verildi. Ancak yerel yetkililer, ölenlerin bazılarının köy sakini değil, gezici tüccarlar olması nedeniyle kimlik tespitinin zor olduğunu belirtti.

Birimbi, 5 binden fazla kişinin hala kayıp olduğunu ve “kurtarma çalışmalarının devam ettiğini” söyledi.

Yerel sivil toplum kuruluşları, 200 yaralının kliniklerde ve bir hastanede olduğunu, 1300 evin, çok sayıda okulun, sağlık tesisinin, kiliselerin ve su altyapısının tahrip olduğunu aktardı.

Bölgedeki yoğun yağışlar, daha önce de komşu Ruanda’da 130’dan fazla kişinin ölümüne yol açtı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sel felaketlerinin hızlanan iklim değişikliğinin bir diğer göstergesi olduğunu söyledi.