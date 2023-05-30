Biden, telefonla Erdoğan’ı tebrik etti: ‘Görüşmede F-16 satışı gündeme geldi’

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45 dakika önce

ABD Başkanı Joe Biden, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Reuters’ın aktardığına göre, Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce gazetecilere konuşan Biden, görüşmede Erdoğan’ın F16 savaş uçaklarının satışını gündeme getirdiğini, kendisinin de cevaben İsveç'in NATO'ya üyeliğinden bahsettiğini söyledi.

Türkiye, 40 adet F-16 ile birlikte 80’e yakın modernizasyon kiti almak için ABD’ye başvurmuştu. Ancak Ankara’nın talepleri, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik başvurularına karşı çıkması nedeniyle sekteye uğramıştı.

ABD’de hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti’den senatörler, Şubat ayında Biden’a yazdıkları mektupla Türkiye’ye 20 milyar dolarlık F-16 satışının, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımı onaylanana kadar ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.

Biden yönetimi ise Nisan ayının sonlarına doğru, Türkiye’nin Finlandiya’nın NATO’ya katılımına onay vermesinin ardından 259 milyon dolar değerindeki 'modernizasyon kiti' satışına ilişkin bildirimini ABD Kongresi’ne iletti.

Bu adımla, Washington, Ankara’nın Finlandiya ve İsveç’in katılım süreçlerini ayırmasına savaş uçağı ve modernizasyon kitini ayırarak yanıt verdi.

Türkiye’ye uzun zamandır ilk kez bir Yabancı Askeri Satışı (Foreign Military Sales) onaylayan Biden yönetimi, Türkiye’nin aynı pakette talep ettiği 40 adet Block 70 sürümü F-16'nın satışını ise bekletme kararı aldı.

Türkiye’nin İsveç ile ilgili onay sürecini tamamlamasına paralel olarak F-16 satışının ikinci ayağında adım atılacağı mesajı da Ankara’ya verildi.

Biden, Erdoğan’la yaptığı tebrik konuşması için, “Onunla konuştum ve tebrik ettim. F-16'larla ilgili hala bir şeyler yapmak istiyor. İsveç konusunda anlaşmak istediğimizi söyledim” dedi.

ABD Başkanı, gelecek hafta konuya ilişkin daha detaylı konuşacaklarını da belirtti.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise “İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Ekim 2021’de, ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen 40 adet F-16 ve 80'e yakın F-16 modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurmuştu.

İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından tarafsızlık politikalarını bırakıp NATO üyeliği için başvuruda bulundu.

Sisi’den tebrik: 'İki ülke arasında büyükelçi atanacak'

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini kutladı.

Mısır Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin ülkeler arasındaki ilişkileri işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldığını ve ivedilikle karşılıklı olarak büyükelçi atamaya karar verdikleri ifade edildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Şubat ayında Türkiye’yi vuran depremlerin ardından geçmiş olsun ziyareti için Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret etmiş ve bu ilişkilerin bozulduğu 2013 yazından bu yana Mısır’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olmuştu.

Çavuşoğlu Nisan ayında yaptığı açıklamada, iki ülke liderinin Türkiye’deki seçimlerin ardından buluşabileceğini dile getirmişti.

Putin ve Zelenskiy’den telefon

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Erdoğan’ı telefonla arayıp tebrik eden dünya liderleri arasında yer aldı.

Türkiye tarafından yapılan açıklamada Erdoğan ve Putin’in Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Erdoğan’ı arayarak tebrik etti.