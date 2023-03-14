Silikon Vadisi Bankası'nın iflası: Dünyada banka hisseleri düşüşte

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Paralarını çekmek isteyen mevduat sahipleri SVB önünde kuyruklar oluşturdu

59 dakika önce

ABD'de Silikon Vadisi (SVB) ve Signature bankalarının iki gün arayla iflas etmesi sonrası ABD yönetiminin yaptığı güven artırıcı açıklamalara rağmen, banka hisseleri dünya çapında değer kaybetti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamalarda Amerikan finans sisteminin güvende olduğu garantisini vermiş, ABD yönetimi de iflas eden iki bankadaki mevduat sahiplerinin paralarının tümüne güvence getirmişti.

Biden, "Bankacılık sistemini korumak için ne gerekiyorsa yapılacak" dedi.

Ancak yatırımcıların iflas dalgasının yayılmasından endişe duyması nedeniyle, hafta başında küresel çapta banka hisselerinde düşüş yaşandı.

Pazartesi günü İspanyol Santander ve Alman Commerzbank hisselerinin fiyatlarındaki düşüş yüzde 10'ları gördü.

Hisse fiyatlarındaki düşüş ABD'deki daha küçük bankalarda daha sert oldu.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa bankalarının SVB ile benzer şekilde tahvil portföyleri açısından zarara uğrama olasılığının bulunmadığını açıkladı.

Piyasalardaki bu istikrarsızlık ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz yükseltme trendini de sekteye uğratabilir.

FED enflasyonla mücadele kapsamında son bir yılda faizler 4,5 puan yükseltmişti. FED bir sonraki faiz kararını 22 Mart'ta yapacağı toplantıda açıklayacak.

SVB'nin Cuma günü yaşanan iflası üzerine ABD Hazinesi, Merkez Bankası ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) haftasonu bir araya gelmiş ve iflasın finansal sistem üzerindeki etkilerini önlemek üzere atılacak adımları kararlaştırmıştı.

Düzenleyicilerin, mevduat sahiplerinin tam koruma altında olacağını duyurmasının ardından, Pazartesi günü mevduat sahipleri SVB ve Signature Bank önünde paralarını çekmek üzere kuyruklar oluşturdu.

Bankalar havaleye izin vermediği için banka müşterileri şubelere giderek paraları karşılığı çek almak zorunda kaldı.

SVB neden battı?

SVB Cuma günü, önemli bir kısmı devlet tahvillerinden oluşan varlıklarının satışında, faiz oranlarının yükselmesinden kaynaklı 2 milyar 250 milyon dolarlık açığı kapatmayı başaramamış ve batmıştı.

SVB'nin iflası, ABD'de 2008'deki küresel mali kriz sonrası, en son Washington Mutual bankasının iflasından bu yana kayıtlara geçen en büyük banka iflası olmuştu.

1983'te kurulan SVB, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlaşmıştı ve genellikle start-uplara krediler veriyordu. Aynı zamanda start-upların halka arzlarına da yardımcı olan SVB, varlıkları dikkate alındığında ABD'nin büyük bankaları arasında 16'ncı sırada yer alıyordu.

Son 10 yılda hızla büyüyen ve operasyonlarının çoğu ABD'de olan bankanın, 8500'den fazla çalışanı bulunuyor.

1 Aralık 2022 itibarıyla SVB'nin toplam varlıkları yaklaşık 209 milyar dolar ve toplam mevduatı da yaklaşık 175,4 milyar dolardı.

Bankanın ABD'deki merkezinin batması, oradaki faaliyetlerin boyutlarının çok daha büyük olması bakımından daha büyük bir tehlike oluşturuyordu ama iflas, bankanın bir kolunun bulunduğu İngiltere'yi de etkiledi.

Cuma günü gelen haberler, İngiltere'de de, bankanın buradaki kolunun müşterilerinin bankadaki hesaplarını çekmeye yönelmesine yol açtı ve genel olarak bankacılık sektöründe ve bankayla iş yapan yüzlerce teknoloji şirketi arasında büyük endişe yaratmıştı.

Bankayla iş yapan İngiltere merkezli 200'den fazla işletmenin yöneticileri hükümete yaptıkları ortak çağrıda, Maliye Bakanlığı'ndan gelişmelere müdahaleye etmesini istemişti.