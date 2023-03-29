Amsterdam Belediyesi'nden genç İngiliz turistlere yönelik 'Uzak dur' kampanyası

Kaynak, Getty Images

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, BBC Türkçe

Bildirdiği yer Lahey

29 Mart 2023, 12:48 +03 Güncelleme 13 dakika önce

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da belediye, alkol ve uyuşturucu partileri için kente gelmek isteyen genç İngiliz erkek turistleri uzak tutmak amacıyla internet üzerinden bir kampanya başlatıyor.

“Uzak dur!” (Stay away) adlı kampanya kapsamında internette “bekarlığa veda partisi Amsterdam”, “ucuz otel Amsterdam” veya '”Pub crawl Amsterdam” gibi terimlerle arama yapanların karşısına, onları kente gelmekten caydıracak çeşitli videolar çıkacak.

Kampanya, özellikle 18 - 35 yaş arasındaki genç İngiliz erkekleri Amsterdam’dan uzak tutmayı hedefliyor.

Çünkü İngiliz gençlerin “bekarlığa veda partileri” uzun zamandan bu yana belediyenin gündemindeki en önemli sorunlardan biri.

Dönemin Belediye Başkanı Eberhard van der Laan, yaklaşık 10 yıl önce bu konuyu gündeme getirmişti.

Konutu, Amsterdam’ın merkezindeki kanalların kıyısında bulunan belediye başkanı, “Ben her sabah perdeyi açtığımda, arkasında tütü ile kanalda yüzen sarhoş İngiliz görmek istemiyorum” diyerek, önlem çağrısı yapmıştı.

Van der Laan, sorunun boyutlarını görmediği için dönemin Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’ı Amsterdam’a davet etmişti.

Amsterdam Belediyesi, uyuşturucu ve alkole bağlı taşkınlıklar, genelevler bölgesi Kırmızı Fener Sokağı’ndaki (Red Light Districht) seks işçilerinin rahatsız edilmesi, tuıvaletin sokaklara yapılması gibi sorunları önlemek için daha önce de “Saygılı ol!” başlıklı bir kampanya başlatmıştı.

Ancak sorunların devam etmesi üzerine, belediye meclisi geçen Aralık ayında, parti turizminin yarattığı sıkıntılara karşı yeni bir önlem paketi hazırladı.

“Uzak dur!” kampanyası, bu önlemlerden birisi. İnternette Amsterdam tatili için arama yapanların karşısına, uyarıcı kısa videolar çıkacak.

Caydırıcı videolarda, aşırı derecede alkol ve uyuşturucu nedeniyle ambulansla hastaneye götürülmek zorunda kalan ya da yarattığı rahatsızlık nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan turist görüntüleri yer alacak.

Ayrıca videolarda, para cezaları, adli sicil kaydı, alkol ve uyuşturucunun sağlığa zararları hakkında uyarılar da yer alacak.

Önlemler paketi kapsamında Nisan ayından itibaren, “Amsterdam’da nasıl davranılır?” başlıklı bir başka kampanya daha başlatılacak.

İşlek caddeler ve eğlence alanlarına asılacak reklam panoları aracılığıyla turistlere, Amsterdam’da nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatılacak.

Halka açık yerlerde içki ve uyuşturucu kullanımı, sokağa işeme gibi eylemlerin cezaya tabi olduğu vurgulanacak.

Önlemler, kent merkezindeki restoranlar ile eğlence yerlerinin daha erken kapanması ve belirli alanlarda alkol satışının yasaklanmasını da içeriyor.

Kampanya hakkında bilgi veren Amsterdam Belediye Başkan Yardımcısı Sofyan Mbarki, “Ziyaretçileri her zaman memnuniyetle karşılarız ancak uygunsuz davranıp, rahatsızlığa neden olanları” değil dedi.

Amsterdam’ın yoğun ve canlı bir metropol olduğunu belirten Mbraki, “Ancak kentimizi yaşanabilir kılmak için artık sorumsuz büyüme yerine sınırlamaları tercih ediyoruz. Şehir olarak diyoruz ki; hayır, uzak durun” diye konuştu.

Her yıl ortalama 22 milyon civarında turist ağırlayan Amsterdam, özellikle hafta sonları bekarlığa veda partileri nedeniyle genç İngiliz erkeklerin akınına uğruyor.