Afganistan: Taliban kadınların Kabil'deki parklara girişini yasakladı

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, K﻿abil'deki bir lunaparkta 2017'de çekilen bir fotoğraf. Kadınların artık parklara girmesi yasak

56 dakika önce

A﻿fganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban kadınların Kabil'deki parklara girişini yasakladı.

A﻿hlak ve Erdem Bakanlığı'ndan bir sözcü BBC'ye yaptığı açıklamada, başkentteki parkları yöneten kişilere kadınların içeri alınmasına izin vermemeleri talimatını ilettiklerini söyledi.

T﻿aliban parklarda Şeriat kanunlarının uygulanmadığını ileri sürüyor.

A﻿fganistan'da Ağustos 2021'de Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden bu yana kadınların hak ve özgürlüklerinde önemli gerilemeler yaşandı.

T﻿aliban'ın haremlik-selamlık ilkeleri uyarınca kadınların parkları ziyareti Pazar, Pazartesi ve Salı günleriyle sınırlandırılmış, diğer günlerde de erkeklerin girişine izin verilmişti.

Ş﻿imdi kadınlar yanlarında erkek akrabaları olması durumunda dahi parklara alınamayacak.

B﻿BC'ye konuşan Ahlak ve Erdem Bakanlığı sözcüsü Muhammed Akif, "Bu kararı almak zorundaydık çünkü son 15 ay içinde, tüm çabalarımıza karşın insanlar parklara gidiyor ve şeriat kanunlarına saygı göstermiyordu" dedi.

A﻿kif "Sınırlamalar yanlarında mahrem bir erkek olsa bile tüm kadınları kapsıyor" diye konuştu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Eylül 2021'de çekilen bu fotoğrafta Taliban savaşçıları Kabil'e girmelerinden kısa süre sonra bir parkı ziyaret ederken görülüyor

K﻿adınların parklara giriş yasağı genellikle çocuklu ailelerin gittiği, dönme dolap ya da çarpışan arabaların olduğu lunaparkları da kapsıyor.

Y﻿asak şu an için sadece Kabil'de geçerli görünüyor. Ancak geçmişte bu tür uygulamalar kısa süre içinde tüm ülkeye yayılmıştı.

R﻿euters haber ajansının bir park girişinde konuştuğu bir kadın içeri alınmaması karşısında duyduğu hayal kırıklığını şöyle dile getirdi:

"Bir kadın çocuklarıyla birlikte gelmişse parka girmesine izin verilmesi gerekir.

"Bu çocuklar zaten güzel bir gün göremediler. Bari parklarda eğlenip oyunlar oynayabilsinler."

A﻿fganistan'da Taliban yönetimi altında kadınların hak ve özgürlüklerine çeşitli sınırlamalar getirildi.

Daha fazla hak ve özgürlük talep eden kadınlar şiddete uğradı.

Ü﻿lkede kadınların yanlarında mahrem bir erkek olmaksızın seyahat etmelerine izin verilmiyor.

T﻿aliban'ın genç kızların okula gitmelerine yeniden izin vereceğini söylemesine karşın bu yönde bir ilerleme de sağlanmadı.

B﻿azı kadınlar sağlık ve eğitim gibi sektörlerde çalışmaya devam ederken, birçok kadının işlerine son verildi.

M﻿ayıs ayında kabul edilen bir kararname doğrultusunda kadınların toplum içinde burka giymesi zorunluluğu getirildi.

T﻿aliban 1990'larda ilk kez iktidara geldikleri dönemin aksine bu kez kadınların baskı altına alınmayacakları taahhüdünde bulunmuştu.

K﻿adınların haklarına Şeriat hukuku çerçevesi içinde saygı göstereceklerini, çalışmalarına ve eğitim almalarına karşı durmayacaklarını söylemişlerdi.