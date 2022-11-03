İran polisi: Bir protestocunun dövülüp vurulduğunu gösteren görüntüler hakkında inceleme başlatıldı

Yazan, David Gritten

Unvan, BBC News

22 dakika önce

İ﻿ran polisi, başkent Tahran'da bir hükümet karşıtı göstericinin güvenlik güçleri tarafından feci şekilde dövüldükten sonra vurulduğunu gösteren görüntüler hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Salı günü sosyal medyada yayımlanan videoda bir grup polis memuru yerde yatan bir adamı tekmelerken ve coplarken görülüyordu.

A﻿yrıca bir polis motosikletiyle adama çarpıyor, bir diğeri de yakın mesafeden üzerine ateş açıyordu.

U﻿luslararası Af Örgütü, Twitter'da yaptığı paylaşımda bu görüntülerin "İran'ın güvenlik güçlerinin zulmünün hiçbir sınır tanımadığını gösteren korkunç bir hatırlatma" olduğunu yazdı:

"Dokunulmazlık zırhı altında protestocuları dövmeleri ve vurmaları için güvenlik güçlerine açık çek veriliyor. BM İnsan Hakları Konseyi bu suçları acilen soruşturmalı."

İran emniyetinden yapılan yazılı açıklamada "olay yeri, zamanı ve saldırganların kimliklerinin tespiti" için bir soruşturma açılması talimatı verildiği belirtildi.

A﻿çıklamada "Polis sert ve kural dışı uygulamaları tasvip etmemektedir ve saldırgan polis memurları hakkında yasalar çerçevesinde gerekli işlem yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Güvenlik güçlerinin saldırısına uğrayan protestocunun akıbeti henüz bilinmiyor.

İ﻿ran'da protesto gösterileri 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de gözaltında öldürülmesi üzerine başlamıştı.

A﻿mini'nin gözaltındayken kafasına copla vurulduğu, güvenlik güçlerinin genç kadının başını bir arabaya çarptığı iddiaları ortaya atılmıştı.

P﻿olis ise hakkındaki suçlamaları yalanlamış ve Mahsa Amini'nin kalp rahatsızlığı geçirerek öldüğünü ileri sürmüştü.

Amini'nin cenaze töreninde kadınların başörtülerini çıkarmalarıyla devam eden protesto dalgası İran genelinde 130'dan fazla kent ve kasabaya sıçradı.

P﻿rotestolar, 1979'daki İslam Devrimi'nden bu yana İran rejiminin karşı karşıya kaldığı en büyük meydan okuma hareketi olarak nitelendiriliyor.

N﻿orveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, protesto gösterilerinde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda 40'ı çocuk en az 277 göstericinin öldürüldüğünü söylüyor.

Y﻿etkililer ise protestocuların ölümünden güvenlik güçlerinin sorumlu olduğu iddialarını reddediyor ve "dış güçlerin ajanlarını" ya da "teröristleri" İran'ı karıştırmaya çalışmakla suçluyor.

İ﻿ran'da hükümete yakın bir gazete protestocularla çıkan çatışmalarda 35'ten fazla güvenlik görevlisinin öldüğünü yazdı.

Kaynak, Getty Images

Olaylarda 1﻿4 binden fazla gösterici de gözaltına alındı.

G﻿özaltına alınanlar arasında düzen karşıtı rap şarkıcısı Toomaj Salehi'nin de bulunduğu, hakkında "hükümete karşı propaganda faaliyetinde bulunmak", "dış güçlerle iş birliği yapmak" ve "ulusal güvenliği tehlikeye atmak niyetiyle yasa dışı grupları bir araya getirmek" suçlamalarıyla dava açıldığı belirtiliyor.

D﻿evlet medyasında yayımlanan görüntülerde kendisini Salehi olarak tanıtan, gözleri bağlı bir kişi yerde otururken görülüyor.

Titreyen bir sesle konuşan bu kişi protestolardan birinde güvenlik güçlerine "buradan gidin demekle hata ettiğini" söylüyor.

İ﻿fade özgürlüğünü korumak üzere faaliyet gösteren Article 19 örgütü, Toomaj Salehi'nin baskı altında verdiği anlaşılan ifadelerinin İran devlet medyası tarafından yayımlanmasının "son derece rahatsız edici" olduğunu belirtti.

Ö﻿rgüt "Salehi ifade özgürlüğünü kullanmak dışında hiçbir şey yapmadı. Bir an önce serbest bırakılmalı," dedi.

W﻿all Street Journal gazetesinde yazıları yayımlanan ifade özgürlüğü aktivisti Hüseyin Ronaghi de gözaltında tutulan isimlerden biri.