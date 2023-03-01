FBI: Koronavirüs büyük ihtimalle Çin'deki bir laboratuvardan sızdı

1 Mart 2023, 06:31 +03 Güncelleme 35 dakika önce

Maz Matza | BBC News

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, koronavirüsün “büyük ihtimalle Çin hükümetinin kontrolünde olan bir laboratuvardan sızdığını" söyledi.

Wray, bunun bir kurum olarak FBI’ın kanısı olduğunu belirtti.

Fox News’a konuşan Wray “FBI bir süredir pandeminin muhtemelen laboratuvar kaynaklı bir olay sonucu başladığını düşünüyor” dedi.

Böylece, pandeminin başından bu yana FBI virüsün kökenlerine dair kanısını ilk defa açıklamış oldu.

Çin bugüne kadar bu yöndeki suçlamaları hep reddetti.

Wray’in sözleri, ABD’nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns’ün “Pekin Covid-19’un kökeni hakkında daha dürüst olmalı” açıklamasından bir gün sonra geldi.

Wray Salı günkü söyleşisinde “Çin pandeminin kökenlerini tespit etmeye yönelik girişimleri engellemek ve gerçekleri bulanıklaştırmak için elinden geleni yapıyor. Bu hepimiz için çok talihsiz” dedi.

Bazı araştırmalar, virüsün Vuhan kentinde deniz ürünleri ve vahşi hayvanların satıldığı bir pazarda insanlara bulaşmış olabileceği sonucuna varmıştı.

Bu pazar, dünyanın en gelişmiş virüs laboratuvarlarına sahip ve daha önce de koronavirüsler üzerine çalışmalar yaptığı bilinen Vuhan Viroloji Enstitüsü’ne arabayla 40 dakika uzaklıkta.

ABD hükümetine bağlı farklı kurumlar, bugüne kadar bu konuda farklı kanılar açıkladı.

Amerikan basını Pazar günü ABD Enerji Bakanlığı’nın, “düşük bir güven oranıyla” virüsün laboratuvardan yayıldığını düşündüğünü aktardı.

Enerji Bakanlığı daha önce bu konuda kararsız olduklarını açıklamıştı.

Pazartesi günü ise Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın Covid’in başlangıcını bulmaya dair girişimleri desteklediğini, fakat hükümetin bu konuda henüz ortak bir kanısı olmadığını söyledi.

Pandeminin başlarında virüsün laboratuvardan yayılmış olabileceği iddiası komplo teorisi olarak görülüyordu.

Sağlık yetkilileri bu senaryoyu reddediyordu.

Dünya Sağlık Örgütü de (WHO) bunun “son derece düşük bir ihtimal olduğunu” söylemişti.

Fakat bu açıklamaya gelen eleştirilerin ardından WHO yeni bir inceleme çağrısında bulundu, “Bütün hipotezlerin daha detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini” belirtti.