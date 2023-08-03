YAŞ kararları açıklandı: Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu

Kaynak, DHA

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.

3 saat süren Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlara ilişkin İletişim Başkanlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre; toplantıda bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile karara bağlandı.

Buna göre 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere; 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 365 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

Genelkurmay Başkanvekili ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Kaynak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Metin Gürak, 2016 darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla verdiği ifadede, Genelkurmay Başkanlığı'nda derdest edilip, Akıncı Üssü’ne götürüldüğünü söylemişti.

Güral o dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı olarak görev yapıyordu.

General ve amiral sayısı 286'ya çıkacak

Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacak.

30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Korgeneraller İrfan Özret ve Kemal Yeni Orgeneralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral İsmail Güneykaya Orgeneralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneraller Zorlu Topaloğlu, Sezai Öztürk ve Mustafa Oğuz Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümamiral İbrahim Özdem Koçer Koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneraller Erdoğan Gür ve İsmail Üner Korgeneralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Burhan Aktaş, Mehmet Özeren, Özkan Ulutaş, Mehmet Yasin Kalın, Faruk Metin, Mehmet Cafer Aksoytürk, Ertan İnaltekin, Subutay Adaş, Murat Ataç, Hurşit Ağırcan, Mücahit Zorlutuna, Ahmet İbiş, Hakan Tunç ve Osman Alp Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğamiraller Mehmet Baybars Küçükataş, Alper Yeniel, İsmail Güldoğan, Refik Levent Tezcan, Ramazan Özoğul ve Hüseyin Tığlı Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneraller Kemal Turan, Hayrettin Koca ve Ertunç Ertufanlı Tümgeneralliğe terfi ettirildi.