Hükümetin memura zam teklifine tepki

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan

15 Ağustos 2023, 03:25 +03 Güncelleme bir saat önce

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin gelecek iki yıl boyunca alacağı maaş ve sosyal hakların belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde işveren tarafı olarak kamu ilk teklifini sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan başkanlığında düzenlenen toplantıda hükümet, memur ve memur emeklileri için 2024'te ilk altı ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9 zam teklif etti.

Teklif, 2025 yılı ilk altı ay için yüzde 6 ve ikinci altı ay için de yüzde 5 olarak açıkladı.

Ancak hükümetin bu teklifine sendikalardan ve muhalefetten tepki geldi.

Teklif müzakere edildikten sonra 17 Ağustos'ta ikinci teklif sunulacak.

Bakan Işıkhan, Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerine göre gelecek yılın ilk yarısında ayrıca yüzde 25 enflasyon farkı öngörüldüğünü aktardı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, düzenlediği basın toplantısında açıklanan teklifi kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Teklife ilişkin müzakereler 21 Ağustos’a kadar sürecek.

Bu tarihe kadar anlaşma sağlanırsa sözleşme imzalanacak, sağlanamazsa konu hakem heyetine gidecek.

“Teklifi kabul etmek mümkün değil”

2024 yılı için yapılan zam önerisinin Merkez Bankası enflasyon hedefinin 10 puan altında olmasını yadırgadıklarını vurgulayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, vakit kaybetmeden yeni teklifin gelmesini beklediklerini söyledi.

Yalçın aynı zamanda teklifte kira yardımının da olmasını beklediklerini ekledi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil de kira yardımının yapılmadığı bir toplu sözleşmeyi kamu emekçileri ve emeklilerinin kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Merkez Bankasının 2024 yılı enflasyon tahmininin altında olan teklifi kabul etmelerinin asla mümkün olmadığını söyleyen Yeşil, "Bu masadan bugün milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi için koskoca bir hiç çıktığını belirtmek isteriz” dedi.

Yeşil açıklamasına, "KESK olarak taleplerimizin karşılanmaması halinde ikinci teklifin sunulacağı 17 Ağustos'a kadar üretimden gelen gücümüzü kullanarak 16 Ağustos'ta bir günlük iş bırakıyoruz” sözlerini de ekledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen ay yaptığı açıklamada, bu yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e, 2024 için ise yüzde 8,8'den yüzde 33'e yükseltmişti.

Hükümetin memura önerdiği artışa tepki gösteren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Bunlarda ne insaf ne de izan kalmış" dedi.

Ekonomist Uğur Gürses de, “Merkez Bankası'nın 2024 sonu enflasyon tahmini %33, memurlara teklif edilen maaş artışı % 24,26. Belli ki 8 bin TL'lik seyyanen artış ve bu artış politikasıyla memur maaşları da asgari ücret gibi orta dilimde buluşturulacak. 100. yılında "Orta gelir Cumhuriyeti" olacağız” yorumunda bulundu.

Memurlar kira yardımı talebini destekliyor

Memur-Sen’in 2-9 Ağustos tarihleri arasında 50 bini aşkın kamu görevlisiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcıların yüzde 42’sinin kirada oturduğu yüzde 8,4’ünün lojman hakkına sahip olduğu ortaya çıktı.

Anket sonuçlarında kamu çalışanlarının yüzde 93,7’sinin Memur-Sen’in işverenden kira yardımı talebine destek verdiği görüldü.

Araştırmaya katılan kamu görevlilerinin yüzde 90’ı enflasyona karşı alım gücünün korunması için oransal zamların üçer aylık dilimler halinde verilmesini desteklediğini ifade etti.

Diğer yandan en büyük konfederasyon olmadığı için görüşmelerde yer almayan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu da (KESK) taleplerini açıklamıştı.