Efsanevi kaleci Buffon 28 yıllık kariyerini sonlandırdı: ‘Aynı yerde başlayan ve biten peri masalı’

Kaynak, Getty Images

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Roma

2 Ağustos 2023, 19:31 +03 Güncelleme 9 dakika önce

ğİtalyan futbolunun efsanevi kalecisi Gianluigi Buffon kariyerine nokta koyduğunu, "Buraya kadar dostlar! Bana her şeyi verdiniz. Size her şeyi verdim" diyerek açıkladı.

Profesyonel futbol kariyerini ilk takımı Parma’da noktalayan, spor dünyasının istikrar abidesi Buffon gerçekten de taraftarlarına neredeyse her şeyi verdi. 45 yaşındaki sporcu, 28 yıllık kariyerinde 1175 maçta oynadı. 2006’da İtalya Dünya Kupası’nı kazandığında milli takımın kalesini o koruyordu. İtalya’da en fazla lig şampiyonluğuna, en fazla İtalya Kupası’na erişen, en fazla Dünya Kupası’na katılan futbolcu oydu. Ülke tarihinde hiçbir futbolcu onun kadar milli takım forması giymedi (176), Serie A’da onun kadar fazla maçta oynamadı (657).

Yaklaşık 20 yıl oynadığı Juventus’un formasını en uzun süre giyen oyuncu da Buffon’du. 1995’te Parma’da profesyonel kariyerine başlayan Buffon, 2001’de Juventus’a transfer olmuş, 2018’e kadar buradan ayrılmamıştı. 2018-2019 sezonunda Paris Saint-Germain transferi sonrası da 2 yıl daha Juventus’ta oynamıştı.

2021’de, ilk takımı Parma’ya dönen Buffon buradaki kontratının dolmasına henüz bir yıl varken futbolu bırakma kararı aldı.

Profesyonel kariyerinin ilk maçına 19 Kasım 1995’te Parma formasıyla çıkan Buffon, son maçını da 30 Mayıs 2023’te yine bu takımla oynadı. İtalya futbolunun zirvesini gören, tüm zamanların en iyi kalecileri arasında sayılan Buffon böylece vedasını bir Serie B takımında yapmış oldu. Buffon son sezonunda bir dizi sakatlık yaşamıştı.

Basındaki iddialara göre Buffon, Suudi Arabistan’dan gelen milyonlarca euroluk teklifleri de reddetti.

Buffon, 2017’de İtalya'nın 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılamamasının ardından 20 yıl sonra milli takımdan ayrılmıştı.

Kaynak, Getty Images

'Son şampiyon'

Buffon’un futbola veda kararı üzerine hakkında en çok kullanılan sıfatlar arasında başı "istikrarlı" ve "vefalı" çekiyor.

Spor haberleri veren Tuttosport gazetesinin internet sitesi Buffon’un vedasını "Son Şampiyon" başlığıyla duyurdu.

La Gazzetta dello Sport da "Dünya Kupası'ndan Serie B'ye, şampiyonluklardan depresyona" başlıklı haberinde Buffon’un saha içi ve dışındaki önemli anlarını kutladı.

Gianluigi Buffon, 24-25 yaşlarındayken depresyona girdiğini, yaşadıklarını çevresiyle paylaşmasının kendisine çok yardım ettiğini açıklamıştı. Buffon bu tecrübesini, "Şanslıyım ki, zor bir anda zayıf görünmekten utanmıyorum. Kendimi kapatmıyorum. Juve’nin doktoruyla, babamla, annemle, eniştemle, kardeşlerimle, sevgilimle, arkadaşlarımla bu konuyu özgürce konuşmam harika bir ilaçtı... Utanmamak, limitleri olan bir insan olduğumu gösterebilmek, bu sıkıntılı süreçte bana yardımcı oldu" diye anlatmıştı.

'Sen istikrardın, kesinliktin'

Buffon’un kariyerinin başlangıç ve bitiş noktası olan Parma takımı bugün yaptığı açıklamada kaleciye şu sözlerle veda etti:

"Futbol dünyasının Gianluigi Buffon ile ilk tanışması 19 Kasım 1995'te oldu... Bu onun profesyoneller arasındaki ilk maçı, İtalya ve dünya futbolunun geleceğin büyük şampiyonunun Serie A'daki ilk maçıydı. O günden sonra Gigi, Gigione oldu, sonra Süpermen kanatlarını taktı ama her zaman Buffon olarak kalacak. Bir Adam, Bir Şampiyon, Bir Kaptan."

Buffon da "28 yıllık kariyer, bana inanılmaz, neredeyse düşünülemez bir sonuç gibi geliyor, özellikle de neredeyse otuz yıl boyunca sergilenen performansın sürekliliği açısından. Bence bir spor kariyerinin değerini en çok bu yönü belirliyor… Bu yılların içine o kadar çok tutku, özveri, coşku ve neşe kattım ki geriye dönüp baktığımda gerçekten uçup gittiklerini söyleyebilirim" dedi.

Juventus da eski yıldızını "Sen istikrardın, kesinliktin, bir gülümsemeyle tüm korkuları nasıl ortadan kaldıracağını bilen ve taraftarlara ve takım arkadaşlarına gerçekten dokunulmazlık hissi veren şampiyondun" diye selamladı. Juventus, "Bugün bir devir kapanıyor ve biz bu devri yaşamış olmanın derin onurunu yaşıyoruz. Siz senin hikayenin bir parçası olduk ve sen de de bizim hikayemizin bir parçası oldun" dedi.

Serie A da sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaştı ve "Bir futbol tarihi var. Bir de Gigi Buffon var. Aynı yerde başlayan ve biten peri masalı gibi bir kariyer" diye yazdı.

İtalya Milli Takımı’nın paylaşımında ise "Teşekkürler bir numara" denildi ve "efsane" etiketi kullanıldı.