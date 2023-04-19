Pekin'de 29 kişinin öldüğü hastane yangınıyla ilgili 12 kişi gözaltına alındı

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Yazan, Kelly Ng

Unvan, BBC News

19 Nisan 2023, 17:40 +03 Güncelleme bir saat önce

Çin’in başkenti Pekin’deki bir hastanede çıkan yangın nedeniyle çoğu hasta olmak üzere en az 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Yangın, Changfeng Hastanesi’nde Salı günü yerel saatle 13.00 sıralarında çıktı.

Yakınları binada tedavi gören çok sayıda insan, yangın haberlerinin yerel basında yer bulmasıyla birlikte hastaneye akın etti.

China Youth Daily'ye konuşan bir kişi, “Yedi veya sekiz saat geçti ve bir telefon bile alamadım" dedi.

Kaynak, Reuters

Pek çok kişi yakınlarını bulmaya çalışmak için geceyi hastane çevresinde geçirdi. Yaralı olarak kurtarılanlar tedavi için başka hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, yapılan bir ön soruşturmada, yangının binadaki yenileme çalışmaları sırasında oluşan bir kıvılcımın boyaları tutuşturmasıyla çıktığına dair sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Gözaltına alınanlar arasında hastanenin müdürü ve müdür yardımcısı ile tadilat çalışmalarını yürüten firmanın baş yetkilisi de bulunuyor.

Fengtai Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Li Zongrong, yaşananlardan dolayı özür diledi. Öte yandan yetkililer yangınla ilgili internetteki yorumları da sansürledi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, bazı hastaların dumanların yükseldiği binayı pencerelerden terk ettiği görüntülendi.

Yerel basın, itfaiye ekiplerinin 70 civarında insanı tahliye ettiğini ve yangını da meydana geldikten bir saat sonra söndürebildiklerini yazdı.

Ancak hastane etrafında sevdiklerinden haber bekleyen insanlar, yangının üzerinden sekiz saat geçmesine rağmen hastane yetkililerinin yaralı ya da ölen kişilerin kimlik bilgilerini paylaşmadığını söyledi.