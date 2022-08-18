Macaristan, savunma sanayinde Türkiye ile ortak üretime başlıyor

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Tarık Demirkan | Budapeşte

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Macaristan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Laszlo Palkovics, 5 Temmuz'da Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan Dörtlü Bakanlar Koordinasyon Konseyi ilk toplantısına da katılmıştı.

Macaristan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics’in Ankara ziyareti, iki ülke arasında silah sanayinde kapsamlı bir iş birliğine gidileceğinin işaretlerini verdi.

Palkovics geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Ankara’daki görüşmeleri sonrasında Anadolu Ajansına verdiği demeçte Macaristan ve Türkiye arasında savunma alanında devam eden bir iş birliği olduğunu işaret ederek “Macar ordusu, Türk sanayi ürünleri almaya karar verdi. Zırhlı personel taşıyıcı alanında önde gelen bir firmadan ürün alacağız. Macaristan’da üretme anlaşması da yaptık” demişti.

Laszlo Palkovics Macar Haber Ajansına da benzer bir demeç verdi ve üretimin başlama tarihini de açıkladı. Palkovics isim vermeden yabancı bir ortakla birlikte zırhlı araç üretiminin hazırlıklarında epey yol alındığını, gelecek Ekim ayında üretime başlanacağını vurguladı.

Bakan Palkovics tarafından bahsedilen yabancı ortak, zırhlı araçlar üreten Nurol Makina A.Ş. Kuruluşu 1976’ya uzansa da 1992 yılından bu yana savunma sanayine yönelik çalışmalarıyla tanınan Nurol Makina özellikle de 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlarıyla dikkat çekiyor.

'Nurol Makina, Macaristan ile AB pazarına girdi'

Macaristan, Nurol Makina tarafından imal edilen zırhlı araçlara ilk kez 2020 yılında ilgi göstermiş ve bu araçlardan Ejder Yalçın modelinden on adet sipariş etmişti.

Macaristan tarafından sipariş edilen araçlar 2021 yılının Şubat ayında Budapeşte’de düzenlenen bir törenle Macar ordusu temsilcilerine teslim edilmiş ve hemen ardından bu araçlar sınır güvenliğinde kullanılmaya başlanmıştı.

Araçların teslim edildiği törende bir konuşma yapan Nurol Makina Genel Müdürü Engin Akyol, şirketinin Macaristan’a savunma aracı satarak ilk kez bir Avrupa Birliği ülkesine girdiğini, Macaristan’ın bu 10 aracın dışında 40 araç daha sipariş verdiğini vurgulamış ve Macar bakan tarafından işaret edilen ortak üretim hakkında ilk mesaj da o zaman verilmişti.

İlk siparişlerin teslim töreninde o dönemde Macaristan Savunma Bakanı olan Tibor Benkö, Nurol Makina ile ortak üretim planladıklarını açıklamış ve Nurol Makina A.Ş. Genel Müdürü Engin Akyol da Macaristan’da ortak üretim için ortak bir şirket kurma hazırlıklarına başlandığını belirtmişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Macaristan ordusunun zırhlı araçları

Macaristan’ın Kaposvar şehrinde 300 zırhlı araç üretilecek

Macaristan’ın Kaposvar şehrinde kurulan ortak Macar-Türk Ejder zırhlı araç merkezinde, ilk etapta ana parçaların Türkiye’de imal edileceği ve montajının Macaristan’da yapılacağına dair haberler çıkmıştı.

Daha sonra üretim de kademli olarak Macaristan’a kaydırılacak ve bir AB ülkesinde gerçekleşen üretimle 3. ülke pazarları hedef alınacaktı.

Kaposvar şehrinde üretim bantlarından inen ilk 300 zırhlı aracın, Macar ordusunun modernizasyonu planlarına önemli bir katkı yapması bekleniyordu.

Macar-Türk zırhlı araç üretim projesi geçen yıl Macar parlamentosunda tartışmalara da neden olmuştu. Muhalefetten bir milletvekili hükümete projenin mali çerçevesi üzerine bilgi talep eden soru yöneltmiş, bu soru Savunma Bakanı tarafından yanıtsız bırakılmıştı.

Savunma Bakanı “projenin ayrıntılarının kamuoyuna açıklanmasının 30 yıllık bir süre için yasaklandığı” söylemiş ve muhalefet milletvekilinin sorusuna ancak parlamento savunma komisyonunun kapalı oturumunda yanıt verilebileceğini de vurgulamıştı.

Kaynak, BAYKAR Fotoğraf altı yazısı, Baykar Akıncı İHA filosu

Macaristan İHA ve SİHA üretimine de talip

Macaristan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Palkovics, Ankara’daki görüşmelerde Türkiye’nin başarılı bir şekilde ürettiği İHA ve SİHA türü araçların Macaristan’da üretilmesinin de gündeme geldiğini, bu konuda da görüşmeler yapıldığını vurguladı.

Bakan Palkovics’e göre Türk-Macar savunma sanayindeki iş birliği, zırhlı arazi araçlarından İHA, SİHA gibi araçlara, hatta bu araçlarda kullanılan roket ve diğer silahlardan, doğrudan zırh üretimine kadar pek çok alanı da kapsayabilir.