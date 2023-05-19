İran'da Mahsa Amini protestoları: Güvenlik güçlerini öldürmekle suçlanan 3 kişi idam edildi

Fotoğraf altı yazısı, Said Yakubi, Salih Mirhaşimi ve Mecid Kazımi

21 dakika önce

İran'da Mahsa Amini protestoları sırasında Kasım ayında İsfahan eyaletinde 3 güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili davada idama mahkum edilen 3 kişinin cezaları infaz edildi. Böylece gösterilerle bağlantılı suçlardan yargılananlardan, ölüm cezaları infaz edilenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Salih Mirhaşimi, Mecid Kazımi ve Said Yakubi; "devlete karşı savaş açtıkları" iddiasıyla yargılandıkları davada Ocak ayında suçlu bulunmuşlardı.

Yargıtay, karara yapılan itirazı reddetmiş ve 10 Mayıs'ta mahkumiyet kararlarını onamıştı.

Salih Mirhaşimi, Mecid Kazımi ve Said Yakubi'nin, İran'da "terör örgütü" kabul edilen Halkın Mücahitleri ile bağlantılı oldukları öne sürülmüştü.

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International'a (Uluslararası Af Örgütü) göre ise 3 ismin yargı süreci hızlandırıldı ve bu kişiler işkenceyle itirafa zorlandı.

İran ise bu yöndeki suçlamaları reddediyor.

İran Ceza Kanunu'na göre, "bozgunculuk" ve "devlete karşı savaş açmak" gibi suçlarla itham edilenler ölüm cezası istemiyle yargılanıyor ve genellikle bu kişilerin haklarında idam kararları veriliyor.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetti.

Mahsa Amini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesi sonrası ülke genelinde protestolar başladı.

İran'da yaklaşık 4 ay devam eden gösterilerle bağlantılı suçlardan şu ana kadar 10'dan fazla kişi idama mahkum edildi.