Rusya medyasında Türkiye seçimleri: 'Erdoğan büyük bir zafere çok yakın'

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15 Mayıs 2023, 16:56 +03 Güncelleme 15 dakika önce

Türkiye'deki seçimleri ilgiyle takip eden ülkeler arasında Rusya ve Ukrayna da var. Rusya, cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kim kazanırsa kazansın, Türkiye'yle işbirliğinin derinleşmesini umduğunı açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Türk halkının seçimine saygı duyuyoruz ancak her durumda işbirliğimizin devam etmesini umuyoruz" dedi.

Rusya’da Türkiye'deki seçimler bugün gazetelerin ilk sayfalarında yerini aldı. Televizyon yayınlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan desteklenirken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu olası bir "renkli devrimin lideri" olarak gösterildi.

Kılıçdaroğlu’nun söylemleri ve "Baharın gelişi" vurgusu, Arap Baharı’nda Mısır’ın sloganlarına, 2003’teki Gürcistan’daki Gül Devrimi’ne, 2004’teki Ukrayna’daki Turuncu Devrim’e ve Moldova’da 2009’da yaşanan Eflatun Devrim’e benzetildi.

Devlet medyası Channel One, Erdoğan'ın birinci turda oyların yüzde 49'dan fazlasını aldığını ve "büyük bir zafere çok yakın olduğunu" bildirdi. Kılıçdaroğlu ise "Türkiye ile Batı arasında yakınlaşmada ısrar eden" lider şeklinde tasvir edildi.

Channel One'dan Voskresnoye Vremya, Kılıçdaroğlu için "renkli devrim lideri" dedi. Erdoğan destekçilerinin Kılıçdaroğlu'nu "Washington'un atadığı lider" olarak gösterdiğini söyledi.

'Rusya ve Çin, Türkiye'de statükodan yana'

Devlet kanalı Rossiya 1 ve Gazprom-Media'nın sahibi olduğu NTV, ikinci tura dikkat çekerek Erdoğan'ın "yüzde 50’yi az farkla geçemediğini" vurguladı. Yorumlarda, Çin ve Rusya’nın Türkiye’de statükodan yana olduğu belirtildi.

İş Dünyası gazetesi Kommersant, Kılıçdaroğlu kazansa dahi Türkiye’nin tekrar "Batı’nın itaatkar bir müttefiki olma rolüne" dönmesini ummanın safça olduğunu yazdı. Kılıçdaroğlu'nun Batı ve Avrupa yanlısı olduğu vurgulanmakla beraber "Rusya ile ilişkilerin, Türkiye'nin Batı'ya bağımlı hale gelmemek, özerkliğini korumak ve artırmak için" gerekli olduğu ifade edildi.

Kesin sonuçların Türkiye’de olduğu kadar Batı ve Rusya’da da heyecanla beklendiğini yazan gazete, seçim kampanyası sırasında mevcut hükümetin ABD’yi "seçimlere müdahaleyle" suçladığını ve oylamadan birkaç gün önce Kılıçdaroğlu’nun da "aynı şeyi Rusya için iddia ettiğine" vurgu yaptı.

Bir diğer iş dünyası gazetesi olan Vedomosti'nin görüştüğü uzmanlar Erdoğan'ın görevde kalması durumunda, Ankara'nın Batı'ya ve Suriye'ye yönelik politikalarında herhangi bir değişiklik olmayacağını yazdı.

Kremlin yanlısı Izvestia gazetesi, uzmanların ikinci tur için Erdoğan'ın zaferini öngörmesine değindi. Genel seçimde Cumhur İttifakı’nın Meclis'te çoğunluğu sağlamasına dikkat çekti.

Nezavisimaya gazetesi, "Seçimlerden önce uzmanlar, seçmenler üzerinde neyin daha büyük etki yaratacağını merak ediyorlardı? Toplumun bir kısmı Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarından bıktı. İslamcı sloganlar bazı Türkleri çekiyor, bazılarını korkutuyor. Ama asıl dezavantajı ülkedeki ekonomik durum. Türkiye'de hala yüksek enflasyon var.

"6 Şubat'ta 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı deprem de seçim yarışının gidişatını etkiledi ama çok fazla değil" ifadelerine yer verdi.