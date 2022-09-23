K﻿uzey İrlanda'da Katolik nüfusun çoğunluğu elde etmesi, referandum talebini canlandırır mı?

23 Eylül 2022, 18:15 +03 Güncelleme bir saat önce

Enda McClafferty BBC Kuzey İrlanda Editörü

Kaynak, PA Media

İngiltere'ye bağlı özerk yapılı K﻿uzey İrlanda'da yapılan nüfus sayımına göre Katolik gelenekten gelen nüfus, bölgenin bu adla tanımlandığı 101 yıllık tarihinde ilk kez Protestanları geçti.

S﻿on verilere göre 2 milyona yaklaşan Kuzey İrlanda nüfusunun yüzde 45,7'si Katolik gelenekten, yüzde 43,48'i de Protestan gelenekten geliyor.

B﻿u çok önemli ve tarihi bir an fakat nüfus hareketleri yıllardır bu yönde geliştiği için sürpriz değil.

S﻿on 20 yılda bölgedeki Protestan nüfusu yüzde 10 azaldı. Bunda Protestan geleneğinden gelen toplumun yaş ortalamasının ve ölüm oranlarının nispeten yüksek olmasının rolü olduğu düşünülüyor.

B﻿una karşılık Katolik nüfus hem daha genç hem de aynı 20 yıl içinde yüzde 3 artış göstermiş.

B﻿u sayılar İrlanda Cumhuriyeti'yle birleşme ve İngiltere'den ayrılmayı hedefleyen Katolik siyasi oluşumlarının referandum taleplerini canlandıracaktır.

B﻿unu bu yıl Mayıs ayında Belfast'taki özerk parlamento için yapılan seçimlerde, Protestanların ilk kez çoğunluğu kaybetmesi ve ayrılıkçı Katoliklerin ağırlıkta olduğu Sinn Fein'in en büyük parti olması ile birlikte bölgenin değişen siyasi demografisinin son halkası olarak göreceklerdir.

N﻿üfus ve siyasi temsil ile ilgili gelişmeler Kuzey İrlanda'nın İngiltere'den ayrılması ve İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesinden yana olanları sevindirse de henüz bu konuda bir referandumun hangi koşullarda yapılabileceği konusunda üzerinde anlaşma sağlanmış kurallar olmadığını, son kararı İngiltere hükümetinin Kuzey İrlanda Bakanı'nın vereceğini not edelim.

K﻿atolik ve Protestanların dışında ortak bir kimlik: Kuzey İrlandalılık

60 sorulu ve çok detaylı nüfus sayımına dair Protestanlar muhtemelen başka noktalara özellikle de ulusal kimlik konusuna dikkat çekecektir.

"U﻿lusal kimliğiniz nedir?" sorusuna nüfusun yüzde 31,9'u sadece Britanyalı, yüzde 29'u sadece İrlandalı ve yüzde 19,8'i de sadece Kuzey İrlandalı diye yanıt veriyor.

Bu da, dini ayrım çizgilerinin siyasi tercihleri bire bir yansıtmadığının açık bir göstergesi.

Azımsanmayacak sayıda bir kısım Katolik ve Protestan'ın kendilerini Britanyalı ya da İrlandalı ikileminin dışında, ortak bir kimlikle, Kuzey İrlandalı olarak adlandırdığını ortaya koyuyor.

B﻿u eğilim 10 yıl kadar önce belirgin bir şekilde ortaya çıktı ve o zamandan bu yana da istikrarlı bir şekilde oranını koruyor.

Bu ise siyasi dinamikleri değiştirdi ve bölgede artık siyasete farklı yaklaşan iki değil üç toplumdan söz etmek mümkün.

B﻿rexit'in etkisi: İrlanda pasaportuna hücum

İ﻿ki uç siyasi duruşun dışında bir orta zeminin güçlenmesinde İttifak Partisi'nin rolü olduğunu söyleyenler var.

Ama 2016 yılında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması konusunda yapılan Brexit referandumunun da aidiyetleri sabitlemek ya da değiştirmek bakımından önemli rol oynadığı kuşkusuz.

Ö﻿zellikle de Brexit'in İrlanda pasaportu taşıyanların sayısı üzerindeki etkisi ortada.

B﻿rexit sonrası AB vatandaşlığını korumak isteyenler İrlanda Cumhuriyeti pasaportu almak için kuyruğa girdi ve İrlanda pasaportu taşıyan Kuzey İrlandalıların sayısı bir önceki sayıma göre yüzde 63 fırladı.

İ﻿rlanda Cumhuriyeti vatandaşı olmak için bir büyükanne ya da büyükbabanın İrlanda'da doğmuş olması yeterli sayılıyor.

A﻿yrıca Katolik ve Protestan geleneklerinin dışında, farklı başka kültürlerden gelip bölgeye yerleşen azınlık toplumlarının nüfusa oranı da 2011 yılındaki bir önceki sayıma göre ikiye katlanarak yüzde 3,4 olmuş.

B﻿ölgede İngilizceden sonra en çok konuşulan dil Lehçe.