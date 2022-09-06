Çin’de deprem: En az 46 kişi hayatını kaybetti

Siçuan'da çok sayıda bina yıkıldı

36 dakika önce

Çin’de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Devlet medyasına göre en az 46 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basın, telekomünikasyon hatlarının hasar gördüğünü, bazı dağlık bölgelerde toprak kayması gerçekleştiğini aktardı.

Suçuan’ın başkenti Çengdu’da 21 milyon kişi, geçen haftadan beri Covid-19 vakaları nedeniyle sokağa çıkamıyor.

Depremin merkezi ise bu kentin 226 kilometre güneybatısında yer alıyordu.

Fotoğraf altı yazısı,

Çok sayıda işçi de yolları tamir etmek üzere görevlendirildi.