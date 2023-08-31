Adana Demirspor Genk maçı, Belçika medyasında: 'Genk iğne deliğinden geçti'

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Arokodare Tolu'nun penaltı sonrası sevinci

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Muhabir



Bildirdiği yer Lahey

59 dakika önce

Adana Demirspor’un nefes kesen penaltı atışları sonucu Genk takımına 5 - 4 yenilerek Avrupa'dan elenmesi, Belçika medyasında geniş yer buldu.

Şampiyonlar Ligi'nde elenerek bu tura gelen Genk, Avrupa rüyasını sürdürebilmek için, 2 - 1 kazandığı ilk maçın rövanşı için Adana Demirspor karşısına çıktı.

Normal süresi Ndiaye’nin attığı golle 1 - 0 Adana Demirspor lehine sona eren maçta, uzatmalarda da sonuç değişmedi.

Penaltı atışları sonunda Adana Demirspor ‘a 5 - 4 üstünlük sağlayan Belçika ekibi, UEFA Konferans Ligi’nde gruplara yükseldi.

Flaman kamu yayıncısı, Adana’daki karşılaşmayı “çılgın bir maç” olarak değerlendirdi.

Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele eden 5 Belçika takımının gruplara kaldığını vurgulayan VRT’nin yorumunda şöyle dendi:

“Belçika takımları arasında en fazla mücadele etmek zorunda kalan Genk oldu. Ancak penaltılar ve 120 dakikadan fazla süren çılgın bir maçın ardından Limburglular (Genk kentinin bulunduğu bölge) da Konferans Ligi'nin grup aşamasına yükseldi.”

HLN gazetesi, “Genk iğne deliğinden geçti” başlıklı haberinde, mavi - beyazlı takımın, üçüncü denemede Avrupa liglerine tutulduğunu yazdı.

Haberde, "Teknik direktör Wouter Vrancken'in ekibi, sıcak Adana'da 147 dakika süren yıpratma savaşında Demirspor'u penaltılarla yenerek Konferans Ligi'ne yükseldi” dendi.

Het Nieuwesblad gazetesi de, gelişmeleri, “Of! KRC Genk penaltı atışları sonrası Konferans Ligi gruplarına yükseldi” başlığıyla aktardı.

Haberde, “Kan, litrelerce ter, gözyaşı ve penaltı atışları serisi... Adana'nın fırınında 147 dakika süren mücadelenin ardından KRC Genk nihayet Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başardı” dendi.

Gazete özellikle Adana’daki çılgın ortama işaret ederek, şu yorumu yaptı:

“KRC Genk'in Konferans Ligi grup aşaması için mücadele ettiği koşullar kalbi zayıf olanlara uygun değildi. Hiçbir desibel ölçer, Yeni Adana stadyumundaki 30 bin Türk'ün cayır cayır yanan ıslık seslerine dayanamazdı.”

“Penaltı gerilimi”

Gazete, İsviçre ekibi Servette karşısında penaltılarla Şampiyonlar Ligi’nden elenen Genk’in bu kez Belhanda'nın topu direğe nişanlamalısın ardından, aynı hataya düşmediğini vurguladı.

De Standaard gazetesi, “Penaltı gerilimi” başlığıyla aktardığı haberinde,

“Racing Genk, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde elendikten sonra Konferans Ligi'nde imajını kurtarmak zorundaydı” yorumunu yaptı.

Gazeteye göre, “Kan donduran penaltı atışları sonunda” Genk soğukkanlılığını koruyarak, Adana Demirspor’u elemeyi başardı.