İklim uzmanları Shell CEO'sunu niçin eleştirdi?

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Petrol ve doğalgaz devi Shell'in CEO'su Wael Sawan, dünyada petrol ve gaz üretimini azaltmanın "tehlikeli ve sorumsuzca" olduğunu söyledi. BBC'ye konuşan Sawan'a göre, yenilenebilir enerjiye geçişin henüz yeterince hızlanmadı ve adil şekilde ilerlemiyor. İklim uzmanları ise Sawan ile aynı görüşte değil.

Sawan, Çin'de enerjiye talebin artması ve Avrupa'da kış mevsiminin ortalamanın üzerinde soğuk geçmesinin enerji fiyatlarını yeniden artırabileceği uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da Çin ekonomisinin hızla toparlanması nedeniyle kışın enerji fiyatlarının artabileceğini söylemişti.

Dünya liderleri, yüzyıl sonuna kadar küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırmayı taahhüt etti.

Bunun için dünyanın fosil yakıtları terk etme ve yenilenebilir enerji alternatiflerine geçme mücadelesi sürüyor.

Ancak birçok ülkenin sürdürülebilir, yeşil enerji kaynaklarına geçiş yapmak için yeterli altyapısı ve kaynağı bulunmuyor.

Sawan, geçen yıl yapılan uluslararası gaz ihalesinde, Pakistan ve Bangladeş gibi gelişmekte olan ülkelerin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fiyatlarını karşılayamadığını, bu yüzden sevkiyatın Kuzey Avrupa ülkelerine yönlendirildiğini söylüyor.

Sawan, "O ülkelerde çocuklar mum ışığında ders çalışmak zorunda kaldı. Eğer yenilenebilir enerjiye geçiş olacaksa bunun yalnızca bazı ülkelerin lehine değil, adil olması gerekiyor" dedi.

'Shell gibi şirketler yeşil enerjiye geçişi hızlandırmalı'

BBC'ye konuşan Climate Analytics adlı bilim ve politika enstitüsünden Claire Fyson ise bunun yanıltıcı bir ifade olduğu görüşünde.

Fyson, "Fosil yakıtlara bağımlılığımızla, mum ışığında çalışmak gibi bir ikilem ile karşı karşıya olduğumuz fikri gerçeği yansıtmıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha temiz, daha ucuz ve halk sağlığı için daha iyi olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Bilim insanları, Shell'in 2030 yılına kadar fosil yakıt üretimini sürdürme planına karşı çıkıyor.

Cambridge Üniversitesi'nde iklim alanında uzman olan Profesör Emily Shuckburgh, Shell gibi şirketlerin yeşil enerjiye geçişi hızlandırmaya odaklanması gerektiğini söyledi.

Shuckburgh, "Toplumdaki en savunmasız kişilerin petrol ve gaz tüketimimizi sürdürmekten yararlanacağını savunmak yanlış" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Nisan ayında yaptığı bir açıklamada yeni petrol ve doğalgaz yatırımlarının "ekonomik ve ahlaki açıdan delilik" olduğunu söylemişti.

Guterres'e katılmadığını söyleyen Shell CEO'su Sawan, petrol ve gaz üretimini azaltmanın geçen yıl gördüğümüz gibi hayat pahalılığını yeniden artmasına neden olacağını savundu.