Çin'de Covid baskını: Yakın temaslıların saklandığı şüphesiyle onlarca evin kapıları kırıldı, yetkililer özür diledi

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20 Temmuz 2022, 12:58 +03 Güncelleme 42 dakika önce

Çin yetkilileri, Guangzhou kentinde Covid temaslısı oldukları şüphesiyle kapıları kırılarak evlerine girilen onlarca aileden özür diledi ve zararlarının tazmin edileceğini açıkladı.

Yerel basına göre Guangzhou'nun Liwan bölgesinde bir apartmanda bazı kişilerin Covid testleri pozitif çıktı. Apartman sakinleri bir karantina merkezine götürüldü.

Ancak bazı kişilerin evlerinde saklandıkları şüphesiyle 10 Temmuz'da en az 84 eve zor kullanılarak girildi.

Görevlilerin kapıların kilitlerini kırma görüntüleri sosyal medyada tepkiye neden olunca yerel yetkililer dün özür diledi.

Karantina aylarca sürebiliyor

Liwan'daki yerel yönetim, soruşturma başlatıldığını belirterek mağdurlardan özür diledi.

Yerel yönetim, kapı kırmanın, salgın önleme prosedürlerine aykırı olduğunu, sorumluların cezalandırılacağını duyurdu.

Çin'in Twitter'ı olarak nitelenen Sina Weibo'daki paylaşımlarda olay 'hukuksuzluk' diye nitelendi ve insanların mahremiyet haklarının çiğnendiği yorumları yapıldı.

Çin'de salgının başlangıcından bu yana "Sıfır Covid" politikası uygulanıyor.

Bu kapsamda, bu yıl Şanghay'da olduğu gibi aylarca süren sıkı kapanma önlemleri uygulanabiliyor.

Koronavirüse yakalananların çıktığı bu yerlerde yaşayanlar ya evlerinden çıkamıyor ya da karantina merkezine götürülüyor. Ülkede hâlâ karantina altında olan binden fazla mahalle var.

Sıkı karantina önlemleri bazı kişilerde bulaşıcılığı çok yüksek olan Omicron varyantının görülmesi üzerine başlamıştı.

1,4 milyar nüfuslu Çin'de halkın yüzde 90'ından fazlasının aşılı olduğu belirtiliyor.