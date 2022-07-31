Cambridge araştırması: Uçuk virüsü Bronz Çağı'ndaki öpüşme geleneğinin mirası
İngiltere'de Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, uçuk virüsünün (Herpes Simplex HSV-1) geçmişinin Bronz Çağı'na kadar gittiğine ve öpüşmeyle yayıldığına işaret ediyor.
Araştırmaya göre, bugün dünyada yaklaşık 3,7 milyar kişiyi etkileyen virüs, 5.000 yıl önce Avrasya'dan Asya'ya büyük göçlerle ortaya çıktı.
Virüsün adaptasyon sürecini anlamak için yapılan araştırma kapsamında binlerce yıl öncesinden DNA örnekleri incelendi.
Araştırmacılar göçün nüfusun yoğunlaşmasına yol açtığını ve bunun da öpüşme gibi yeni kültürel uygulamalar yoluyla virüsün yayılmasını hızlandırdığı sonucuna vardı.
Bilim insanları bu araştırmayla ilk kez eski virüsün genom sekans bilgilerinin oluşturulduğunu söylüyor.
Herpes virüsünün daha önceki genetik bilgileri 1925 yılına dayanıyordu.
Ama şimdiki araştırmada bin yıldan daha uzun bir süre öncesine ait insan kalıntılarında dört yeni örnek daha bulundu.
Bu veriler kullanılarak virüsün evriminin tahmini zaman çizelgesi oluşturuldu.
Araştırmada kullanılan örnekler, insan kalıntılarının diş köklerindeki viral DNA'ların çıkarılmasıyla elde edildi.
Yüzdeki herpes, ağız yoluyla yayılıyor. Araştırmacılar öpüşmeye dair ilk kayıtların Güney Asya'da bulunan Bronze Çağı'na ait bir el yazmasında yer aldığını söylüyor.
Roma İmparatoru Tiberius öpüşmeyi yasaklamaya çalışmıştı
Yüz yıllar sonra Roma İmparatoru Tiberius resmi etkinliklerde öpüşmeyi yasaklamaya çalışmıştı. Araştırmacılar bunun herpesle bağlantılı olduğuna inanıyor.
Cambridge Üniversitesi St. John's College öğretim üyesi ve Tartu Üniversitesi tarih öncesi DNA araştırmaları laboratuvarı başkanı Dr. Christiana Scheib, şunları söylüyor:
"Her primat türünde bir tür herpes var. Bu virüs kendi türümüzün Afrika'yı terk ettiğinden beri bizimle. Fakat 5.000 yıl önce olan bir şey - bu öpüşmeyle bağlantılı olabilir- bir herpes türünün diğer türlere baskın çıkmasına neden oldu."