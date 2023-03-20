Gheorghe Hagi Romanya'nın altın günlerini geri getirmek istiyor

Kaynak, STEFAN CONSTANTIN

Yazan, Emanuel Rosu

Unvan, BBC Spor

23 dakika önce

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2000 yılından beri yalnızca iki kez elemeleri geçebilen ancak grup maçlarına kalamayan Romanya milli takımı, 1998'den bu yana Dünya Kupası'na da katılamadı. Balkan ekibi bu ay oynanacak Andora ve Belarus maçlarıyla Avrupa 2024 için elemelerini geçmek istiyor.

Romanya'nın 1994 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinde büyük rol oynayan ve ülkenin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu kabul edilen Gheorghe Hagi, bu kaderi tersine çevirmek için görev başında.

1994 Dünya Kupası çeyrek finaline giden yolda Kolombiya ile ev sahibi ABD ve Arjantin'i yenip Romanya'ya geri döndüğünde yüz binlerce insan "Başkan Hagi" diye tezahürat yapıyordu. İsveç'e penaltılarda yenilerek daha fazla ilerleyememişti ama ülkenin milli futbol kahramanına olan beklenmedik sevgi hızını kaybetmedi.

İki yıl sonraki Romanya cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmamasına rağmen halk yine de, elleriyle pusulaya ismini yazarak ona oy verdi. Hagi'ye bazı resmi adaylardan daha fazla oy çıktı.

2001 yılında Galatasaray'da sonlanan 29 yılı aşkın profesyonel futbol kariyeri boyunca, Real Madrid ve Barcelona dahil iyi kulüplerde oynadı. Ülkesini 124 kez temsil etti, 35 golle rekor kırdı. Ona "Karpatların Maradonası" diyorlardı. 1994'te Ballon d'Or'da dördüncü sıradaydı ve Pele 2004'te dünyanın yaşayan en iyi 125 futbolcusu arasına eklemişti.

Kaynak, STEFAN CONSTANTIN

Hagi profesyonel futbolculuğu bıraktıktan aylar sonra teknik direktörlüğe başladı. İlk takımı Romanya milli takımıydı.

Romanya'da "Kral" olarak bilinen Hagi için bu zorlu bir başlangıçtı. Dünya Kupası elemelerinde Slovenya'ya yenildi.

Futbol oynarken beklenmedik bir gol, zor bir çalım ya da tam zamanında bir asist yapmak için karar veren kendisiydi. Yöneticilikte ise her şey onun için biraz daha zordu.

Başlangıçta işler çok iyi gitmedi ancak şu an durum farklı.

"Ben topu iyi kontrol ediyordum ve hızlıydım. 1970'lerde Hollanda takımlarında oynayarak büyüdüm. Johan Cruyff benim idolümdü. Ben çoğu kez 10 numara forma giydim ve bunun ne demek olduğunu biliyordum, golü yarat ve ağlara gönder. Real Madrid ve Barcelona için 10 numaralı forma giydim, dünyanın en iyi takımlarından ikisi. Arzum her zaman en iyisi olmaktı, en büyük motivasyonum buydu" diyor.

Hagi şu an 58 yaşında, Romanya'nın lider takımlarından Farul Constanta'nın sahibi ve koçu.

Galatasaray, Bursaspor, Steaua Bucharest'in ardından 2009'da memleketi Köstence'ye geri döndü.

Romanya'nın Dünya Kupası'nı kazanması için mücadele edecek bir nesil oluşturma hayalini gerçekleştirmek için 10 milyon dolardan fazla para harcadı, akademi kurdu.

Hala çalım, frikik ve pas becerileriyle eğitimlerden keyif alıyor.

O kendi kalesinin kralı, yanlarından geçtiğinde genç neslin yüzü aydınlanıyor.

Kaynak, STEFAN CONSTANTIN

Akademiyi başlattığında ülkenin dört bir yanından 200'den fazla çocuk katıldı. Yaklaşık 100 kişi işe alındı.

Akademi, üçüncü lig takımı Viitorul Constanta kulübünü devraldı ve başarılar göstermeye başladı. 2017'de beklenmedik bir şey oldu ve takım birinci lig şampiyonluğunu aldı. 2021 yılında da, Hagi'nin 10 yaşındayken futbol kariyerinin başladığı Farul Constanta ile birleştiler.

Hagi'nin futbolcu olarak kazandığı paranın büyük bir kısmı şimdi kendi kulübüne yatırılmış durumda. Farul, Avrupa'nın en genç takılarından, felsefesi de zaten bu.

Yıllar içinde ergenler Ajax, Fiorentina, Brighton ve Rangers gibi takımlarda rol oynamaya başladı. Son dönem Romanya oyuncularının neredeyse yarısı Hagi'nin takımından çıktı.

Akademide yükselen isimlerden biri de Hagi'nin 24 yaşındaki oğlu Ianis. Fiorentina ve Genk'in ardından şimdi Rangers'ta oynuyor.

"İyi bir oyuncu her yerde çıkar ve oynar" diyor Hagi ve şunları ekliyor:

"Lig önemli değil. Ianis Ocak 2022'de diz sakatlığı yaşamadan önce Rangers'ta en iyi genç oyuncu ödülü kazandı, yani oldukça iyi adapte oldu.

"Sakatlığı kötü oldu. Ancak ben hiçbir zaman İngiltere'de oynamadım... Belki o oynar, neden olmasın?

"İngiltere'de oynamak için iki fırsatım olmuştu. Sonunda ikisini de kaçırdığım için üzgünüm. Bu benim sevdiğim ve saygı duyduğum bir ülke. Eminim taraftarlar benim sitilimden hoşlanırdı."

Kaynak, Getty Images

Tottenham ve Newcastle 1990'larda Hagi'yi takıma almayı denedi. Araya 1994'te Cruyff ve Barcelona girdi. Ardından Galatasaray onu büyük Avrupa projesiyle transfer etti:

"Çocukken Kevin Keegan'ı severdim, benim idollerimden biriydi. Newcastle'da onunla çalışmak isterdim.

"Ancak Cruyff sizi doğrudan arıyor ve kendisiyle Barcelona'ya gidip gitmeyeceğinizi soruyorsa direnmek pek mümkün değil. Bana kendisinin favori 10 numarası olduğumu söylemişti.

"Ardından Galatasaray'ı tercih ettim. Kıtadaki başarıyı zorlayacak bir takım kurmak istiyorlardı. Ayrıca Romanya'ya yakınlardı. Futboldan sonra eve dönme düşüncem her zaman vardı.

"Bir kitap yazdım. Taktikler, felsefem, futbolu nasıl gördüğümle ilgili her şeyi ekledim. Temelden başlamak zorundasınız. Kolay şeyleri önce yapın, ardından adım adım daha karmaşık olanlara ilerleyin.

"Mottom şu, kazanmak için doğdum, sadece varolmak için değil. Bunu yaptığım her şeye uygulamaya çalışıyorum, beraber çalıştığım insanlara da aynı şekilde ilham vermek istiyorum.

"Cruyff benim ilham kaynağımdı. Ondan çok fazla şey öğrendim, metotlarından, fikirlerinden..."

Hagi'nin akademisi her sezon asıl takım için en az iki oyuncu çıkarmak istiyor:

"Benim ilerlememi sağlayan iyi hocalarım olduğu için şanslıyım. Kendim de bunu yapmak istiyorum. Akademi, benim futbola bir şeyleri geri verme şeklim, çünkü ona borçlu olduğumu hissediyorum."

Akademi hemen Köstence'nin dışında.

Hagi'nin projesi buraya kurulmadan önce çiftçiler için koyun ve inek otlatma alanıydı.

Hagi, Köstence'de 20 bin kişilik yeni stadyum yapılması sözü vermişti.

Romanya hükümeti 2025'te tamamlanacak bu yeni projeye 120 milyon dolar yatırıyor:

"Köstence'ye döndüm çünkü burası doğduğum yer. Burası benim yerim, Farul beni ortaya çıkardı.

"Şampiyonlar yaratmak için çalışıyorum. Dünya şampiyonları yaratmak istiyorum. Buna inanıyorum.