İ﻿ngiltere Başbakanı Sunak sert eleştirilerden sonra karar değiştirdi: 'COP27 iklim zirvesine gideceğim'

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16 dakika önce

İ﻿ngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bu hafta sonu Mısır'da başlayacak COP27 İklim Zirvesi'ne katılmama kararını değiştirdi.

B﻿aşbakanlık daha önce, Pazar günü başlayacak olan konferansa, 17 Kasım'daki sonbahar bütçe tasarısı hazırlığı dolayısıyla çok meşgul olan Sunak'ın katılamayacağını açıklamıştı.

Fakat bu karar iklim kampanyası gruplarından muhalefet partilerine ve hükümetin iklim danışmanı Alok Sharma'ya kadar çok geniş bir kesimden sert tepki aldı.

Sunak bugün parlamentoda başbakan sıfatıyla katıldığı ilk "Başbakan'a sorular" oturumunda kararını değiştirdiğini bildirdi ve "Glasgow Konferansı'nın mirası olan güvenli, temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için gelecek hafta COP27 Zirvesi'ne katılacağım" dedi.

G﻿eçen yıl Glasgow'da yapılan Birleşmiş Milletler COP26 İklim Konferansı ve Zirvesi'ne dönemin İngiltere başbakanı olarak ev sahipliği yapan Boris Johnson, dün, Mısır'da Şarm el Şeyh'de yapılacak COP27'ye kendisinin katılacağını açıklamıştı.

G﻿aller Prensi sıfatıyla geçen yılki Glasgow Zirvesi'nde bir konuşma yapan iklim ve çevre konularına ilgisiyle tanınan Kral Charles ise bu yıl Mısır'da yapılan toplantıya gitmiyor.

Bir önceki başbakan Liz Truss, Kral'ın katılmasının doğru olmayacağı tavsiyesi üzerinde Saray ile görüş birliğine vardıklarını söylemişti ve bu tavsiye başbakanın değişmesiyle değişmiş değil.

6﻿-18 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan İklim Konferansı ve Zirvesi devam ederken, 17 Kasım günü Sunak hükümetinin Maliye Bakanı Jeremy Hunt vergi ve kamu harcamaları planlarından oluşan sonbahar bütçesini açıklayacak.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, H﻿ükümetin iklim danışmanı Alok Sharma (solda) geçen yılki COP26 konferansının başkanlığını yapmıştı

Y﻿eşil Parti milletvekili Caroline Lucas, Rishi Sunak'ın kararını değiştirmesini "Dünya sahnesinde utanç verici bir hata" ardından yapılan "acı frenli bir U dönüşü" diye tanımladı ve "Bu ona bir ders olsun. İklim konusunda liderlik çok önemli" dedi.

A﻿na muhalefet İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer ise başbakanı ulusal çıkarlar yerine "siyasi idare-i maslahat" adına hareket etmekle suçladı.

S﻿tarmer, Twitter'daki paylaşımında "Eleştiriler karşısında geri adım atmaya liderlik denmez. Gerçek liderlik masada yerini almakla olur. İngiltere'de yaratılacak istihdam adına, çevremizi korumak adına" ifadesini kullandı.

L﻿iberal Demokrat Parti'nin iklim konusundaki sözcüsü Wera Hobhouse da "Bu yaşananlar çevre konusunun Rishi Sunak için bir öncelik olmadığını açıkça ortaya koydu. Ancak Boris Johnson'un gideceğini açıklamasından sonra, utandığı için gitmeye karar verdi" dedi.

Daha önce Sunak'ın Mısır'da önümüzdeki hafta yapılacak zirveye katılmayacağı açıklamasından hayal kırıklığı duyduğunu kaydeden hükümetin iklim danışmanı Alok Sharma ise Twitter'da, başbakanın karar değiştirmiş olmasından sevinç duyduğunu söyledi.

Z﻿irveye ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katılacak.

S﻿unak'ın kararı uluslararası düzeyde de eleştiri almıştı. Toplantıya ev sahipliği yapan Mısır hayal kırıklığını dillendirmişti.

Analiz: S﻿unak'ın katılıp katılmaması önemli mi?

J﻿ustin Rowlatt, İklim Editörü

A﻿çık konuşalım. Rishi Sunak'ın Mısır'daki iklim konferansına katılmasının, oradan çıkacak kararlar üzerinde önemli bir etkisi olması ihtimali pek yok.

B﻿u konferansta müzakereler şimdiden Mısır'ın bu tatil beldesine doğru yola çıkmış olan dev bir diplomatlar ve memurlar ordusu tarafından yürütülecek. Fakat İngiltere Başbakanı'nın konferansın önemini kavradığını göstermesi -onca eleştiriden sonra bile olsa- memnuniyet yaratacaktır.

Geçen hafta görüştüğüm B﻿M Genel Sekreteri Andonio Guterres liderlerin önemli bir rolü olduğunu düşünüyor.

G﻿uterres liderlerin görüşmelere dikkat çektiğini, enerji ve ivme kattığını ve daha iddialı hedefler üzerinde anlaşmaya varılmasını teşvik ettiğini söylüyor.