İtalya’da kuraklık endişesi: Venedik’te kanallar kurudu

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Roma

23 Şubat 2023, 11:59 +03 Güncelleme 16 dakika önce

Kaynak, STEFANO MAZZOLA

İtalya’nın kanallarla çevrili kenti Venedik’te kurumuş haldeki kanalların görüntüsü kuraklık alarmını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkenin özellikle kuzey bölgelerinde düşük yağış oranları nedeniyle su kaynaklarında alarm verici düşük seviyeler gözleniyor. Daha ziyade su basmalarıyla haberlere konu olan Venedik kenti de bu kez dar kanallarda günlerdir süren susuzlukla gündemde.

Otomobil gibi motorlu kara taşıtlarının kullanılmadığı kentte ulaşım kanallardan gondol, bot ve kayıklarla yapılıyor. Şehir içi çöp toplama, itfaiye, ambulans gibi servisler de su yoluyla hizmet veriyor.

İtalya basınındaki haberlere göre son günlerde acil sağlık görevlileri ilkyardım hizmetlerinde güçlük yaşıyor, botlarının bazı kanallarda ilerleyememesi yüzünden yürüyerek yardım ulaştırmaya çalışıyor ve hastaları kucaklarında taşıyor.

Venedik’te kanallarda zaman zaman susuzluk görülebiliyor ancak su seviyesinin, standartların 60 cm’den fazla altına inmesine genellikle yılda en fazla iki kez rastlanıyor.

Bu sene ise yalnızca son birkaç haftada -60 seviyesine daha fazla rastlandı, deniz seviyesinde 65 cm’lik düşüşler kaydedildi.

Uzmanlar, su seviyesindeki sıra dışı düşüşleri birden fazla faktöre bağlıyor. Yağmur ve kar yağışlarının az olmasının yanı sıra denizlerdeki akıntılar ve yüksek basınç sistemi gibi unsurlar su seviyesini etkiliyor.

Ülke genelinde bu yıl kar yağışının azlığı nedeniyle kayak sezonunun sönük geçtiği, ülkenin en uzun nehri olan Po Nehri’nde su seviyesinin mevsim normallerinin yüzde 61 altına indiği belirtiliyor.

Çevre örgütü Legambiente hafta başında ‘’kuraklık alarmı’’ başlıklı bir uyarı yayımladı. Örgütün Genel Müdürü Giorgio Zampetti, ‘’2023 yeni başladı ama aşırı hava olayları ve kuraklık seviyeleri açısından şimdiden endişe verici sinyaller veriyor’’ dedi.

İtalya’da geçen yıl da kuraklık alarmı yaşanmış, Temmuz ayında Po Nehri çevresi için acil durum ilan edilmişti.

Ülkenin tarım üretiminin yaklaşık 3’te birinin yapıldığı bu alanda son 70 yılın en ağır kuraklığı kaydedilmişti.

Legambiente örgütünün bu haftaki açıklamasında ‘’Göller ve nehirler büyük zorluk içinde, neredeyse geçen yazki gibi kuru durumda, dağlarda birikmiş kar seviyesi kıt. Şubat ayının ortalarında İtalya'da yaşanan durum bu’’ denildi.

Bu durumun sebeplerini ‘’referans değerlerin üzerindeki sıcaklık artışı, düşük yağış ve iklim krizi’’ olarak sayan örgüt şöyle devam etti: