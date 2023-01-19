İtalya'da 30 yıl sonra yakalanan mafya babası Messina Denaro’nun sığınağı bulundu

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



37 dakika önce

Kaynak, EPA-EFE/REX/Shutterstock

İtalya’da 30 yıllık firarın ardından geçen Pazartesi yakalanan mafya babası Matteo Messina Denaro’nun yaşadığı ev ve sığınağı bulundu. Bir gardırobun arkasındaki gizli geçitle girilen odada kıymetli taşların yanı sıra boşaltıldığı anlaşılan kutular ele geçirildi.

Sicilya mafyası Cosa Nostra’nın 1990’lardaki katliamlar döneminin son firari patronu olan Matteo Messina Denaro’nun hafta başında tutuklanmasına kadar örgütün Trapani bölgesi yöneticiliğini yaptığı belirtiliyor.

60 yaşındaki Messina Denaro’nun Cosa Nostra’nın gizli belgelerini elinde bulundurduğundan şüpheleniliyor.

Pazartesi günü Palermo’da tedavi gördüğü özel klinikte yakalanan mafya liderinin 30 yıllık kaçışı süresince nasıl saklandığı ve işbirlikçileri belirlenmeye çalışılıyor.

Güvenlik güçleri ilk aşamada, Messina Denaro’nun kaçışının en azından son dönemini geçirdiği bir evi tespit etti.

Messina Denaro’nun kaçışının en azından son 6 ayında, doğduğu kasaba Castelvetrano yakınlarındaki Campobello di Mazara kasabasında bir apartman dairesinde yaşadığı ortaya çıktı.

Bu evde yapılan aramalarda belge ve silaha rastlanmazken lüks marka kıyafetler bulundu.

Organize suçla mücadele ekipleri bölgede aramaları sürdürürken dün de Messina Denaro’nun sığınağı olduğu sanılan gizli bir oda buldu.

Mafya babasının Campobello di Mazara’daki dairesine yakın başka bir evde, bir gardırobun arkasında gizli bir geçit ve buradan girilen bir oda keşfedildi.

Basındaki haberlere göre gizli odada "önemli boyutlarda değerli taşlar" bulundu.

Ancak bu gizli odadaki çok sayıda kutunun boş olması, gizli belgelerin Messina Denaro yakalandıktan sonra işbirlikçileri tarafından başka yere götürülmüş olabileceği şeklinde yorumlandı.

Yürütülen operasyonlardan basına sızan bilgilere göre güvenlik güçlerinin tespit ettiği iki ev de mafyayla bağlantılı isimlere ait.

Messina Denaro’nun yaşadığı apartman dairesi, kimliğini de kullandığı Andrea Bonafede adına, geçen yaz satın alınmıştı.

Eski bir mafya patronun yeğeni olan Bonafede, evi Messina Denaro’nun parasıyla satın aldığını itiraf etti.

Sığınak olarak kullanıldığı sanılan gizli oda da Messina Denaro’ya yakın olduğu belirtilen ve mafya suçlamalarıyla yargılandıktan sonra beraat eden Errico Risalvato’ya ait görünüyor.

Risalvato’nun kardeşi, eski belediye görevlisi Giovanni de, Messina Denaro’ya yardım ve yataklıktan suçlu bulunup 14 yıl hapse mahkum edilmişti.

Güvenlik güçleri, Messina Denaro’nun 30 yıllık kaçışını mümkün kılan ağı da tespit etmeye çalışıyor.

Pazartesi günkü operasyonda mafya lideriyle birlikte gözaltına alınan şoförü Giovanni Luppino’nun bugün sorguya çekilmesi bekleniyor.

Kaynak, EPA-EFE/REX/Shutterstock

Messina Denaro’nun kanser tedavisiyle ilgilenen onkolog Filippo Zerilli ve yaşadığı kasaba Campobello di Mazara’daki doktoru Alfonso Tumbarello hakkında da soruşturma açıldı.

Tumbarello’nun 2006 ve 2011’deki yerel seçimlerde Hıristiyan ve Merkez Demokratlar Birliği (UDC) partisinden aday olduğu, ayrıca ‘Grande Oriente d’Italia’ mason locasına dahil olduğu belirlendi.

Locadan yapılan açıklamada, hakkındaki iddialar nedeniyle Tumbarello’nun "masonik faaliyetlerden uzaklaştırıldığı" duyuruldu.

Öte yandan, kemoterapi gören ve Pazartesi günü tedavi için gittiği klinikte yakalanan Matteo Messina Denaro’nun kanser tedavisine cezaevinde devam edeceği açıklandı.

Mafya lideri, Sicilya’da tutuklanmasının ardından İtalya anakarasındaki L’Aquila kentindeki yüksek güvenlikli cezaevine götürüldü.