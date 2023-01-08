Rusya: Misillemede 600'den fazla Ukrayna askerini öldürdük

Kaynak, Getty (Arşiv) Fotoğraf altı yazısı, Arşiv fotoğrafı

8 Ocak 2023, 17:16 +03 Güncelleme bir saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Kramatorsk kentinde, Ukraynalı askerlerin kaldığı iki geçici kışlaya düzenlenen füze saldırısı sonucu 600’den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

Savunma Bakanlığı’nın iddiası bağımsız kaynaklarca doğrulanamazken, Ukrayna Ordusu’ndan bir sözcü iddiayı reddetti. BBC’ye konuşan Ukrayna Ordusu Sözcüsü Sergey Çerevati, “Bu bilgi doğru değil. Bir başka Rus propagandası” dedi.

Kramatorsk Belediye Başkanı da, daha önce Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, kentteki bazı binalara yapılan saldırıda ölen olmadığını söylemişti.

Rus Savunma Bakanlığı, Kramatorsk’taki saldırının, Makiivka’da Ukrayna’nın düzenlediği ve en az 89 Rus askerinin hayatını kaybettiği füze saldırısına misilleme olarak düzenlendiğini belirtti.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Ukrayna birliklerinin güvenilir bir istihbaratla hedef alındığını, bir otel binasında 700’den fazla, bir diğerinde de 600’den fazla Ukrayna askerinin kaldığını belirtti.