Ukrayna limanlarından Afrika’ya gıda yardımı götürecek ilk gemi yola çıktı

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Brave Commander gemisi

14 dakika önce

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Ukrayna limanlarından Afrika’ya gıda yardımı götürecek ilk gemi yola çıktı.

Pivdennyi limanından demir alan Brave Commander adlı geminin Etiyopya’ya gıda nakletmek için Cibuti’de bir limana yanaşacağı açıklandı.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte yürütülen bir program kapsamında gemiyle 23 bin ton buğday gönderildiğini duyurdu.

Bakanlık “BM ile Afrika’da zor durumda olan toplumlara gıda arzını artırmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

BM’ye bağlı Dünya Gıda Programı’nın (WFP) yöneticisi David Beasley de konuyla ilgili açıklamasında Karadeniz’deki limanların tekrar işlemeye başlamasının küresel kıtlıkla mücadelede en büyük adım olduğunu söyledi:

“Dünyadaki açlığı durdurmak için Ukrayna’daki tahıl gemilerinden daha fazlasına ihtiyaç olsa da, bu tahılların küresel piyasaya erişmesiyle birlikte en azından krizin daha da kötüleşmesinin önüne geçebiliriz.”

Reuters’a konuşan WFP’nin acil durum ekibinden Marianne Ward da bugüne kadar 60 bin ton buğday temin ettiklerini ve önümüzdeki haftalarda yeni gemilerin bunları Afrika ve Orta Doğu’ya taşımasını beklediklerini belirtti.

Brave Commander’ın iki hafta içinde Cibuti’ye ulaşması bekleniyor.

WFP: 50 milyon kişi kıtlık sınırında

WFP, Ukrayna’da mümkün olan her limandan tahıl sevkiyatı için çalıştıklarını fakat 45 ülkede 50 milyon insanın kıtlık sınırında bulunduğunu açıkladı.

Dünya genelinde enflasyon son bir yılda artışa geçerken bu yıl Rusya’nın Ukrayna’ya işgali, gıda fiyatlarının daha da yükselmesine yol açmıştı.

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçıları arasında yer alan bu iki ülkenin limanlarından ihracat yapamaması nedeniyle gıda fiyatları büyük bir artış yaşamıştı.

Bu durum en çok, kendi tahıl üretimleri kısıtlı olan ülkeleri etkilemişti.

Savaş öncesinde Ukrayna ve Rus tahılının en büyük müşterileri Afrika ve Orta Doğu ülkeleriydi.

Ekonomik olarak zor dönemden geçen bu ülkelerde gıda enflasyonu protestolara da yol açtı.

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov, Eylül ayında 3 milyon ton tahıl ihraç edebileceklerini, bu kapasitenin ayda 4 milyon tona kadar çıkarılabileceğini söyledi.

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM’nin Temmuz’da imzaladığı tahıl anlaşmasından bu yana 600 bin ton tahılın dünya pazarlarına ulaştığını duyuran Vaskov, önümüzdeki iki haftada 30 geminin Ukrayna limanlarından tahıl almak için başvuru yaptığını belirtti.

Bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından ayrılan gemi sayısı ise 21 oldu.

Reuters’ın, tahıl anlaşması kapsamında İstanbul’da oluşturulan Ortak Koordinasyon Merkezi derlediği verilere göre Ukrayna’dan bugüne kadar bu anlaşma kapsamında ihraç edilen ürünler şunlar:

415 bin ton mısır

50 bin ton ayçiçeği küspesi

41 bin ton buğday

11 bin ton soya fasulyesi

6 bin ton ayçiçeği yağı

3,9 bin ton ay çekirdeği