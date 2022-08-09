İsrail, üst düzey El Aksa Şehitleri Tugayı komutanını Batı Şeria'da düzenlediği operasyonla öldürdü

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İsrail'in Batı Şeria'daki Nablus'ta bugün düzenlediği saldırıda öldürülen İbrahim Al Nabulsi, İslam Sabbouh ve Hussein Jamal Taha'nın cenazeleri kaldırıldı.

19 dakika önce

Filistinli El Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından İbrahim Al Nabulsi, bugün İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği operasyonda öldürüldü.

Nablus'taki evine yapılan baskında Nabulsi'nin yanı sıra İslam Sabbouh ve Hussein Jamal Taha isimli iki kişi daha öldürüldü. Öldürülenlerden biri 16 yaşındaydı.

İsrail, Filistinli El Fetih örgütünün silahlı kanadı olan El Aksa Şehitleri Tugayı'nın üst düzey komutanı Nabulsi'yi İsraillilere karşı saldırı düzenleyen bir birimi yönetmekle suçluyordu.

Şubat ayında El Aksa Şehitleri Tugayı'ndan üç kişi öldürülmüş, ancak İsrail basını Nabulsi'nin kaçtığını açıklamıştı.

BBC Kudüs muhabiri Anna Foster, bugün İsrail kuvvetlerinin Nablus'taki evine, Nabulsi'yi dışarı çıkmaya zorlamak için, omuzda taşınan roketatarla saldırıldığını; dördü ağır olmak üzere çok sayıda insanın yaralandığını bildirdi. İsrail kuvvetlerinde zarar gören olmadığını ekledi.

Reuters ajansının haberine göre, teslim olmayı reddeden Nabulsi öldürüldü. İsrail kuvvetleri evde ve şehrin çeşitli yerlerinde kendilerine taş ve patlayıcı atan Filistinlilere ateş açtı.

Filistin Kızılayı en az 40 yaralı olduğunu açıkladı.

Baskından saatler sonra cenazeler binlerce kişinin katılımı ve intikam naralarıyla kaldırıldı.

Kaynak, Reuters

Geçtiğimiz Pazar gecesi, Mısır'ın arabuluculuğu ile ateşkes yapılmadan önceki üç gün boyunca İsrail'in Gazze'ye yönelttiği hava saldırılarında, 15'i çocuk en az 44 Filistinli yaşamını yitirmiş, 300'ü aşkın kişi yaralanmıştı.

İsrail ise üç gün süren "Şafak Operasyonu"nda 170 İslami Cihat hedefini vurduğunu bildirmişti.