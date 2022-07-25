Satranç robotu yedi yaşındaki çocuğun parmağını kırdı

20 dakika önce

Moskova’daki satranç turnuvasında kullanılan bir satranç robotu, yedi yaşındaki bir çocuğun parmağını kırdı.

Lazarev bu robotun uzun zamandır kullanıldığını ve bugüne kadar hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.