Romanya'daki soruşturmada sosyal medya ünlüsü Andrew Tate'e, tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlaması

20 Haziran 2023, 13:58 +03 Güncelleme 4 dakika önce

Sosyal medya ünlüsü Andrew Tate, Romanya’daki soruşturmada resmen tecavüz, insan kaçakçılığı ve kadınlara cinsel istismar için organizasyon yapmakla suçlandı. Savcılık, Tate ve kardeşi Tristan hakkında bu suçlamalarla iddianame hazırladı.

Tate kardeşler, Aralık ayında Romanya'nın başkenti Bükreş’te tutuklanmış ve Mart ayında ev hapsine alınmıştı.

İki kardeş haklarındaki suçlamaları reddediyor.

Bükreş Savcılığı, Tate kardeşlerle birlikte iki kişinin daha, insan kaçakçılığı için 2021 yılında suç örgütü kurduklarını iddia ediyor.

Savcılık, bu suçun Romanya’nın yanında ABD ve İngiltere’yi de kapsadığını savunuyor.

İddianamede kurban olduklarını savunan yedi kişinin ifadeleri yer alıyor.

Bu kişilerin Tate kardeşler tarafından evlilik vaadiyle kandırıldıkları öne sürülüyor.

Andrew Tate bu kişilerden birine tecavüz etmekle de suçlanıyor.

Hakim 60 gün içinde iddianameyi inceleyecek ve dava açılıp açılmayacağına karar verecek.

Dava açılırsa bu sürecin de birkaç yıl alabileceği ifade ediliyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate

Andrew Tate ile kardeşi Tristan Tate, servetlerini Romanya’nın Karpatlar dağlarının eteklerinde bulunan bir köyde inşa etti.

Tate kardeşleri 2014 yılında İngiltere’den Romanya’ya götüren iş insanı Sebastian Vieru’nun bağlantıları sayesinde kardeşlerin buraya yerleştiği biliniyor.

Tate kardeşlerin köye taşındıktan sonra servetlereni hızla büyütmeleri Romanya’da yürütülen soruşturmanın bir ayağı